Макароны с фрикадельками для ужина: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Макароны можно готовить с мясом, соусами, сыром, фаршем и овощами. Они очень сытные и могут быть быстрым блюдом для обеда и ужина. 

Как вкусно приготовить макароны

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом блюда для сытного обеда или ужина – макароны с фрикадельками. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Макароны – 200 г
  • Фарш куриный – 250 г
  • Лук – 2 шт. 
  • Чеснок – 4 зуб. 
  • Желток – 1 шт. 
  • Томатная паста – 1 ст. л. 
  • Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и чеснок порежьте, добавьте в фарш, туда же добавьте желток и соль, перец, перемешайте. 

Фарш для фрикаделек

2. Руками сформируйте небольшие фрикадельки, обжарьте на разогретой с маслом сковороде 8 минут с одной стороны до золотистой корочки и 5 минут с другой.

Готовые фрикадельки

3. Макароны отварите, согласно инструкции на упаковке.

Как правильно варить макароны

4. Отдельно обжарьте лук и чеснок, добавьте томатную пасту, 3 ст. л. бульона, в котором варились макароны и тушите 2 минуты под крышкой.

Приготовление соуса

5. Готовые макароны отбросьте на дуршлаг и сразу добавьте в сковороду к луку и томатной пасте, добавьте фрикадельки, перемешайте и накройте крышкой. 

Готовое блюдо

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