Макароны с фрикадельками для ужина: делимся рецептом
Макароны можно готовить с мясом, соусами, сыром, фаршем и овощами. Они очень сытные и могут быть быстрым блюдом для обеда и ужина.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом блюда для сытного обеда или ужина – макароны с фрикадельками.
Ингредиенты:
- Макароны – 200 г
- Фарш куриный – 250 г
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Желток – 1 шт.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и чеснок порежьте, добавьте в фарш, туда же добавьте желток и соль, перец, перемешайте.
2. Руками сформируйте небольшие фрикадельки, обжарьте на разогретой с маслом сковороде 8 минут с одной стороны до золотистой корочки и 5 минут с другой.
3. Макароны отварите, согласно инструкции на упаковке.
4. Отдельно обжарьте лук и чеснок, добавьте томатную пасту, 3 ст. л. бульона, в котором варились макароны и тушите 2 минуты под крышкой.
5. Готовые макароны отбросьте на дуршлаг и сразу добавьте в сковороду к луку и томатной пасте, добавьте фрикадельки, перемешайте и накройте крышкой.
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