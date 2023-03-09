Макароны можно готовить с мясом, соусами, сыром, фаршем и овощами. Они очень сытные и могут быть быстрым блюдом для обеда и ужина.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом блюда для сытного обеда или ужина – макароны с фрикадельками.

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Ингредиенты:

Макароны – 200 г

Фарш куриный – 250 г

Лук – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Желток – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст. л.

Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и чеснок порежьте, добавьте в фарш, туда же добавьте желток и соль, перец, перемешайте.

2. Руками сформируйте небольшие фрикадельки, обжарьте на разогретой с маслом сковороде 8 минут с одной стороны до золотистой корочки и 5 минут с другой.

3. Макароны отварите, согласно инструкции на упаковке.

4. Отдельно обжарьте лук и чеснок, добавьте томатную пасту, 3 ст. л. бульона, в котором варились макароны и тушите 2 минуты под крышкой.

5. Готовые макароны отбросьте на дуршлаг и сразу добавьте в сковороду к луку и томатной пасте, добавьте фрикадельки, перемешайте и накройте крышкой.

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