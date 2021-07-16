Макаруны: мои секреты, чтобы выпечка всегда получалась
ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЮТСЯ МАКАРОНЫ?
Если что, речь о десерте.
Один из самых часто задаваемых вопросов. Описание проблем бывает абсолютно разным, то юбочка не поднялась, то шапочка треснула, то пустоты, то слишком много мякоти, замес то жидкий, то густой…
Кто себя узнал?
Будем разбираться.
Опишу наиболее частые причины:
неправильно взвешена масса ингредиентов
- обязательно перепроверяйте
качество миндальной муки, насколько она мелкая, не влажная
- мука должна быть сухой, мелкого помола
неправильно взбитая меренга (перебитая - рыхлая, недобитая - жидкая)
- для итальянской меренги, важен правильно сваренный сироп, если это французская меренга - важна стабильная, блестящая меренга
важный момент выпекания и самой духовки.
- от духовки очень многое зависит. Я и сама сталкиваюсь с тем, что для каждой зовут нужен свой режим (либо с конвекцией, либо без конвекции… температурный режим - 3 минуты 160 градусов, далее 150 градусов…)
качество красителей
- я использую сухие водорастворимые красители
- гелевые красители влияют на качество ваших макарон
В общем для меня это по сей день самый загадочный десерт. И что я вам скажу, оказывается важно настроение, с которым готовишь.
- если я тороплюсь, либо нервничаю… всё, можно отходить от приготовления макарон
- если получилось несколько партий подряд, я такая "Супер, сейчас быстренько ещё 10 партий испеку и прекрасно будет". На этих словах, тоже можно отставлять замес в сторону.
А у вас так же? Замечали, что важно настроение при приготовлении особенно этого десерта?
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