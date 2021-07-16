Макаруны: мои секреты, чтобы выпечка всегда получалась

ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЮТСЯ МАКАРОНЫ?

Если что, речь о десерте.

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Один из самых часто задаваемых вопросов. Описание проблем бывает абсолютно разным, то юбочка не поднялась, то шапочка треснула, то пустоты, то слишком много мякоти, замес то жидкий, то густой…⁣

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Кто себя узнал?⁣

Будем разбираться.

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Опишу наиболее частые причины:⁣

неправильно взвешена масса ингредиентов⁣

- обязательно перепроверяйте⁣

качество миндальной муки, насколько она мелкая, не влажная⁣

Видео дня

- мука должна быть сухой, мелкого помола⁣

неправильно взбитая меренга (перебитая - рыхлая, недобитая - жидкая)⁣

- для итальянской меренги, важен правильно сваренный сироп, если это французская меренга - важна стабильная, блестящая меренга⁣

важный момент выпекания и самой духовки. ⁣

- от духовки очень многое зависит. Я и сама сталкиваюсь с тем, что для каждой зовут нужен свой режим (либо с конвекцией, либо без конвекции… температурный режим - 3 минуты 160 градусов, далее 150 градусов…)⁣

качество красителей⁣

- я использую сухие водорастворимые красители⁣

- гелевые красители влияют на качество ваших макарон⁣

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В общем для меня это по сей день самый загадочный десерт. И что я вам скажу, оказывается важно настроение, с которым готовишь.

- если я тороплюсь, либо нервничаю… всё, можно отходить от приготовления макарон⁣

- если получилось несколько партий подряд, я такая "Супер, сейчас быстренько ещё 10 партий испеку и прекрасно будет". На этих словах, тоже можно отставлять замес в сторону.

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А у вас так же? Замечали, что важно настроение при приготовлении особенно этого десерта?⁣

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