Маковые булочки, как пух: рецепт самого удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние булочки с начинкой

Домашние булочки можно готовить из готового слоеного, а также дрожжевого теста. Для того, чтобы дрожжевое тесто было пышным и удачным, кулинары советуют готовить его на теплом молоке, добавив растопленное сливочное масло. 

Пышные булочки с маком

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных домашних булочек с маком, которые всегда получатся удачными. 

Рецепт булочек
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Ингредиенты: 

Для теста:

  • мука – 300 г
  • молоко – 130 мл
  • сахар – 2 ст. л. 
  • соль – щепотка 
  • сухие дрожжи – 2 ч. л. 
  • сливочное масло – 30 г

Для начинки:

  • мак – 100 г
  • молоко – 200 мл
  • ваниль – по желанию 
  • сахар – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте молоко комнатной температуры, сахар, щепотку соли, яйцо. Все хорошо размешайте и добавьте дрожжи, снова перемешайте. После чего добавьте растопленное сливочное масло и снова вымешайте тесто. Накройте и оставьте на 30 минут в теплом место.

Тесто для булочек

2. Мак залейте молоком, добавьте по желанию ваниль и варите на маленьком огне до полного испарения молока, после перебейте с сахаром в блендере. 

Приготовление начинки

3. Присыпьте поверхность и скалку мукой и раскатайте тесто. Начинку распределите ровным слоем по тесту и сверните в рулет с широкой стороны, чтобы рулет вышел в длину и нарежьте.

Маковая начинка для булочек

Сверху смажьте яйцом и выпекайте 20 минут при 180 С. 

Готовые булочки

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