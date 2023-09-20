Домашние булочки можно готовить из готового слоеного, а также дрожжевого теста. Для того, чтобы дрожжевое тесто было пышным и удачным, кулинары советуют готовить его на теплом молоке, добавив растопленное сливочное масло.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных домашних булочек с маком, которые всегда получатся удачными.

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Ингредиенты:

Для теста:

мука – 300 г

молоко – 130 мл

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

сухие дрожжи – 2 ч. л.

сливочное масло – 30 г

Для начинки:

мак – 100 г

молоко – 200 мл

ваниль – по желанию

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте молоко комнатной температуры, сахар, щепотку соли, яйцо. Все хорошо размешайте и добавьте дрожжи, снова перемешайте. После чего добавьте растопленное сливочное масло и снова вымешайте тесто. Накройте и оставьте на 30 минут в теплом место.

2. Мак залейте молоком, добавьте по желанию ваниль и варите на маленьком огне до полного испарения молока, после перебейте с сахаром в блендере.

3. Присыпьте поверхность и скалку мукой и раскатайте тесто. Начинку распределите ровным слоем по тесту и сверните в рулет с широкой стороны, чтобы рулет вышел в длину и нарежьте.

Сверху смажьте яйцом и выпекайте 20 минут при 180 С.

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