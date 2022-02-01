Малиновый чизкейк без выпечки и 'молочки', который можно есть детям: эксклюзивный рецепт

Если ваш ребенок очень любит десерты, а готовить отдельно для него времени не всегда достаточно, этот вариант идеален. Он удовлетворит всю семью. К тому же готовить малиновый чизкейк довольно просто – обойдется без традиционной выпечки. Еще один плюс – не нужно искать молочные продукты для такого десерта.

Эксклюзивный рецепт, которым поделились с редакцией FoodOboz, был создан кондитером Викторией Ворох специально для детей. Но взрослым этот чизкей, уверены, тоже будет по вкусу.

Ингредиенты для основания:

1. Финики без косточки – 150 гр

2. Миндаль – 150 гр

3. Корица – щепотка.

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Ингредиенты для малиновой массы:

1. Малина – 400 гр (можно заменить на любые другие ягоды)

2. Крахмал – 20 гр

3. Кешью – 200 гр

4. Кокосовое молоко – 250 мл

5. Масло кокосовое – 6 ст. л.

6. Лимонный сок – 1 ст. л.

Приготовление основания:

1. Миндаль промыть, просушить и слегка обжарить на сковороде.

2. Финики помыть, вытащить косточки. Если финики недостаточно мягкие, то залить на полчаса кипятком.

3. Миндаль перемолоть в блендере, добавить финики и корицу. Перемолоть в мягкую массу.

4. Взять кондитерское кольцо диаметром 18 см. Низ закрыть фольгой. А внутрь кольца уложить ацетатную или пищевую пленку, чтобы торт легко отошел от кольца.

5. Получившуюся массу выложить на низ кольца. Спрятать в холодильник на 4 часа. Или в морозилку в час.

Приготовление малиновой массы:

1. Кешью помыть и залить кипятком на 3 часа.

2. Малину проварить в сотейнике, сблендеровать и перетереть через сито. Добавить крахмал и проварить 2-3 мин.

3. Растопить кокосовое масло.

4. С кешью слить воду. Сблендерить. Добавить кокосовое молоко, растопленное кокосовое масло, малиновое пюре и лимонный сок. Еще все сблендеровать.

5. Вылить в кондитерское кольцо. Поставить на ночь в морозилку.

6. Перед подачей достать из морозильника и поставить в холодильник на 2-3 часа.

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