Малосольные кабачки с чесноком и укропом на скорую руку: можно есть уже через 2-3 часа

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
405
Малосольные кабачки с чесноком и укропом на скорую руку: можно есть уже через 2-3 часа

Из сезонных кабачков можно приготовить вкусную малосольную закуску. И есть ее можно будет уже через 2-3 часа. Вкус получается очень пряным, ведь в составе много зелени и чеснока.

Идея приготовления быстрых малосольных кабачков опубликована на странице фудблогера Оксаны с ником kseniya.goodfood в Instagram. Они получаются очень сочными и хрустящими.

Малосольные кабачки с чесноком и укропом на скорую руку: можно есть уже через 2-3 часа

Ингредиенты:

  • 2 кабачка небольших или один большой
  • 1 или 2 свежих огурца для пикантного вкуса
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  • пучок укропа или петрушки
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. соли (можно поменьше)
  • 1/2 ст.ложки сахара

Способ приготовления:

Малосольные кабачки с чесноком и укропом на скорую руку: можно есть уже через 2-3 часа

1. Кабачки и огурцы нарезаем дольками.

2. Измельчаем зелень и кладем все в обычный пакет.

Малосольные кабачки с чесноком и укропом на скорую руку: можно есть уже через 2-3 часа

3. Добавляем соль, сахар, зелень, чеснок.

Малосольные кабачки с чесноком и укропом на скорую руку: можно есть уже через 2-3 часа

4. Завязываем пакет и все хорошо перемешиваем.

Малосольные кабачки с чесноком и укропом на скорую руку: можно есть уже через 2-3 часа

5. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.

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