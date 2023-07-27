Из сезонных кабачков можно приготовить вкусную малосольную закуску. И есть ее можно будет уже через 2-3 часа. Вкус получается очень пряным, ведь в составе много зелени и чеснока.

Идея приготовления быстрых малосольных кабачков опубликована на странице фудблогера Оксаны с ником kseniya.goodfood в Instagram. Они получаются очень сочными и хрустящими.

Ингредиенты:

2 кабачка небольших или один большой

1 или 2 свежих огурца для пикантного вкуса

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пучок укропа или петрушки

3 зубчика чеснока

1 ст.л. соли (можно поменьше)

1/2 ст.ложки сахара

Способ приготовления:

1. Кабачки и огурцы нарезаем дольками.

2. Измельчаем зелень и кладем все в обычный пакет.

3. Добавляем соль, сахар, зелень, чеснок.

4. Завязываем пакет и все хорошо перемешиваем.

5. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.

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