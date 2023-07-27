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Малосольные кабачки с чесноком и укропом на скорую руку: можно есть уже через 2-3 часа
Из сезонных кабачков можно приготовить вкусную малосольную закуску. И есть ее можно будет уже через 2-3 часа. Вкус получается очень пряным, ведь в составе много зелени и чеснока.
Идея приготовления быстрых малосольных кабачков опубликована на странице фудблогера Оксаны с ником kseniya.goodfood в Instagram. Они получаются очень сочными и хрустящими.
Ингредиенты:
- 2 кабачка небольших или один большой
- 1 или 2 свежих огурца для пикантного вкуса
- пучок укропа или петрушки
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. соли (можно поменьше)
- 1/2 ст.ложки сахара
Способ приготовления:
1. Кабачки и огурцы нарезаем дольками.
2. Измельчаем зелень и кладем все в обычный пакет.
3. Добавляем соль, сахар, зелень, чеснок.
4. Завязываем пакет и все хорошо перемешиваем.
5. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.
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