Соленые огурцы в бочках умеют готовить не все, и очень часто под рукой нет той самой бочки, благодаря которой огурцы получаются очень вкусными и удачными. Стоит отметить, что похожие по вкусу огурцы можно приготовить и в банках, просто это немного дольше.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом соленых огурцов, как в бочке, но без бочки, которые готовятся очень просто и будут долго хрустящими.

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Ингредиенты:

огурцы – 3 л

соль – 200 г

вода – 200 мл

листочки хрена – 3 шт.

зонтики укропа со стеблями – 3 шт.

листочки смородины – 9 шт.

листочки вишни – 9 шт.

духовые листочки – 3 шт.

чеснок – 15 зуб.

Способ приготовления по дням:

День 1:

1. Огурцы помойте и залейте в миске холодной чистой водой на ночь.

2. Рассол: на огне в 2 л воды проварите 200 г соли до полного растворения и дайте остыть.

День 2:

1. В каждую чистую, не обязательно стерильную, 1-литровую банку выложите на дно помытые специи: лист хрена, зонтик укропа, по листочку смородины, вишни и дуба, а также по 2 зубчика чеснока.

2. В огурцах минимально отрезаем плодоножку и закладываем плотно огурцы в банке. Сверху кладем остальные специи. Заливаем холодным рассолом на 3 суток. Слегка прикрываем крышкой, а не плотно, потому что огурцы должны "дышать".

День 5:

1. Слейте рассол, оставьте огурцы и специи в банке.

2. Поочередно работаем с каждой банкой: в чайнике кипятим воду, заливаем огурцы чистым кипятком без соли, так как они уже приняли ее достаточно, и быстро закатываем: классическую банку – с помощью ключа, а евробанку плотно закрываем крышкой.

3. Переносим осторожно банку в темное место, которое застеленное пледом. Переворачиваем вверх дном и накрываем сверху пледом. Такую процедуру повторяем с каждой банкой. Оставляем их под пледом до полного остывания!

4. После этого убираем в сухое, темное, холодное место, так они могут храниться до следующего лета.

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