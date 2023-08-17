Малосольные огурцы, которые можно есть уже через сутки: как приготовить
Малосольные огурцы – это отличная пикантная закуска на все случаи жизни. А если вы приготовите овощи по следующей технологии – сможете есть их уже через сутки. Огурцы получаются очень хрустящими и пикантными.
Идея приготовления малосольных огурцов, которые можно есть уже через сутки, опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Обязательно добавьте перец чили, ведь в нем и состоит пикантный вкус.
Ингредиенты:
- огурец свежий – 1 кг.
- масло – 2 ст. л.
- вода – 800 мл.
- сахар – 80 г.
- уксус – 50 мл.
- перец чили – по вкусу
- соль – 4 ст.л.
- соевый соус 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Вымыть огурчики и разрезать их на 4 части, не доходя до конца.
2. Пересыпать 2 ст.л. соли и оставить на 40 минут.
3. Отжать осторожно огурцы – ничего не промывать, просто отжать от соленого сока.
4. На сковороде разогреть растительное масло.
5. Снять сковороду с огня, добавить чили и вылить в огурцы. Чили добавлять обязательно – без него огурцы будут просто кисло-сладко-соленые.
6. Перемешать огурцы, чтобы всем хватило растительного масла и влить соевый соус.
6. Перемешать, оставить для охлаждения.
7. В воде размешать 2 ст.л. соли, сахара и влить уксус.
8. Залить остывшие огурчики и оставить в теплом месте на сутки.
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