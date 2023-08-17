Малосольные огурцы – это отличная пикантная закуска на все случаи жизни. А если вы приготовите овощи по следующей технологии – сможете есть их уже через сутки. Огурцы получаются очень хрустящими и пикантными.

Идея приготовления малосольных огурцов, которые можно есть уже через сутки, опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Обязательно добавьте перец чили, ведь в нем и состоит пикантный вкус.

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Ингредиенты:

огурец свежий – 1 кг.

масло – 2 ст. л.

вода – 800 мл.

сахар – 80 г.

уксус – 50 мл.

перец чили – по вкусу

соль – 4 ст.л.

соевый соус 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Вымыть огурчики и разрезать их на 4 части, не доходя до конца.

2. Пересыпать 2 ст.л. соли и оставить на 40 минут.

3. Отжать осторожно огурцы – ничего не промывать, просто отжать от соленого сока.

4. На сковороде разогреть растительное масло.

5. Снять сковороду с огня, добавить чили и вылить в огурцы. Чили добавлять обязательно – без него огурцы будут просто кисло-сладко-соленые.

6. Перемешать огурцы, чтобы всем хватило растительного масла и влить соевый соус.

6. Перемешать, оставить для охлаждения.

7. В воде размешать 2 ст.л. соли, сахара и влить уксус.

8. Залить остывшие огурчики и оставить в теплом месте на сутки.

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