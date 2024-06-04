Малосольные огурцы идеально подойдут к жареному мясу, рыбе. Их можно подать даже ппросто с сосиской и макаронами. Готовятся такие овощи значительно проще любых салатов, остаются хрустящими и ароматными.

Идея приготовления маринованных огурцов в пакете за 10 минут опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria_pytel_ в Instagram. Добавьте много укропа и чеснока.

Ингредиенты:

огурцы – 400 г

укроп

масло – 2 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

соль – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы порезать на 4 части.

2. Поместите в пакет.

3. Добавить чеснок, укроп, растительное масло, уксус и соль.

4. Завязать пакетик.

5. Хорошо перетряхнуть.

6. Оставить в холодильнике на 10 минут.

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