Малосольные огурцы в пакете за 10 минут: лучше консервированных
Малосольные огурцы идеально подойдут к жареному мясу, рыбе. Их можно подать даже ппросто с сосиской и макаронами. Готовятся такие овощи значительно проще любых салатов, остаются хрустящими и ароматными.
Идея приготовления маринованных огурцов в пакете за 10 минут опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria_pytel_ в Instagram. Добавьте много укропа и чеснока.
Ингредиенты:
- огурцы – 400 г
- укроп
- масло – 2 ст.л.
- уксус – 1 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- соль – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Огурцы порезать на 4 части.
2. Поместите в пакет.
3. Добавить чеснок, укроп, растительное масло, уксус и соль.
4. Завязать пакетик.
5. Хорошо перетряхнуть.
6. Оставить в холодильнике на 10 минут.
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