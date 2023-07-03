Малосольные огурцы – это вкусная домашняя закуска быстрого приготовления. Солить их можно в пакете или банке, дополняя с любимыми специями и зеленью. Для яркого и пикантного вкуса можно добавить чеснок и хрен.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым рецептом малосольных огурцов и удачными пропорциями на литровую банку.

Ингредиенты:

огурцы – 0,5-0,75 кг

соль – 1 ст. л.

специи – 0,5 пучка (листья вишни, смородины, корень и листья хрена, соцветия укропа)

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перец чили – 5 шт

вода газированная – 250-400 мл

чеснок – 0,5 головки

Способ приготовления:

1. Сначала нужно помыть огурцы, переложить в миску и залить холодной водой. Оставить в таком виде на 20-30 минут.

2. Листья хрена, вишни и смородины помыть и порезать.

3. Перец чили нужно порезать тонкими кружочками.

4. На дно банки выложить изрезанные листья, соцветия укропа, корень хрена, а также зубчики чеснока и кусочки острого перца. Затем утрамбовать огурцы и засыпать сверху солью.

5. Наполнить банку водой, закрыть крышкой и оставить в таком виде на 2 часа при комнатной температуре. После этого переставить в холодильник и оставить еще на 1-3 часа. Готово!

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