Малосольные огурцы за 3 часа: ингредиенты на литровую банку
Малосольные огурцы – это вкусная домашняя закуска быстрого приготовления. Солить их можно в пакете или банке, дополняя с любимыми специями и зеленью. Для яркого и пикантного вкуса можно добавить чеснок и хрен.
Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым рецептом малосольных огурцов и удачными пропорциями на литровую банку.
Ингредиенты:
- огурцы – 0,5-0,75 кг
- соль – 1 ст. л.
- специи – 0,5 пучка (листья вишни, смородины, корень и листья хрена, соцветия укропа)
- перец чили – 5 шт
- вода газированная – 250-400 мл
- чеснок – 0,5 головки
Способ приготовления:
1. Сначала нужно помыть огурцы, переложить в миску и залить холодной водой. Оставить в таком виде на 20-30 минут.
2. Листья хрена, вишни и смородины помыть и порезать.
3. Перец чили нужно порезать тонкими кружочками.
4. На дно банки выложить изрезанные листья, соцветия укропа, корень хрена, а также зубчики чеснока и кусочки острого перца. Затем утрамбовать огурцы и засыпать сверху солью.
5. Наполнить банку водой, закрыть крышкой и оставить в таком виде на 2 часа при комнатной температуре. После этого переставить в холодильник и оставить еще на 1-3 часа. Готово!
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