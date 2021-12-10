Мандариновый бисквит к чаю по рецепту шеф-повара

Пироги – отличный вариант быстрого блюда к чаю, к тому же их можно готовить с разными фруктами, овощами и ягодами. Самое главное – сделать удачное тесто, чтобы пирог получился пышным и воздушным.

Шеф-повар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении мандаринового пирога, который готовится 40 минут.

"Самое главное – хорошо взбить яйца и спокойно ввести муку небольшими порциями", –советует кулинар.

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Ингредиенты:

Яйца – 220 г

Сахар – 140 г

Мука – 120 г

Ванильный сахар – 10

​​​​​Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.

2. Очень аккуратно добавьте просеянную муку и перемешайте.

3. Мандарины почистите и порежьте пополам, переложите на пергамент в форме и залейте готовым тестом.

4. Отправьте пирог на 40 минут в духовку при 180 С.

Есть готовое угощение можно сразу, очень вкусно будет с чаем и кофе.

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