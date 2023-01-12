Мандариновый десерт в стакане без выпечки: застывает в холодильнике
Если за окном морозы, значит, сезон мандаринов в разгаре. Такой фрукт можно есть не только в самостоятельном виде, но и готовить из них вкусные десерты. Как вариант, сливочный мусс в стакане, который даже не нужно выпекать.
Идея приготовления мандаринового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником mrs.demenchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- мандарины – 3 шт
- сметана – 300 г
- желатин – 15 г
- вода – 170 мл
- сахар – 200 г
Также, потребуются:
- бутылка
- шпажка или палочка для суши
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем водой и оставляем набухать. Сметану смешиваем с сахаром. Желатин растапливаем в микроволновке несколько раз по 15 секунд до полного растворения, заливаем до сметаны и хорошо перемешиваем.
2. В бутылке вырезаем часть с горлом, убираем этикетку.
3. На шпажку нанизываем мандарины, вставляем внутрь бутылки и заливаем сметаной. Отправляем в холодильник на несколько часов.
4. Ставим бутылку в горячую воду на несколько секунд, можно осторожно тоненьким ножом пройтись по стенам.
5. Или самый лучший вариант – осторожно разрезать бутылку ножницами.
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