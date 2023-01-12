Если за окном морозы, значит, сезон мандаринов в разгаре. Такой фрукт можно есть не только в самостоятельном виде, но и готовить из них вкусные десерты. Как вариант, сливочный мусс в стакане, который даже не нужно выпекать.

Идея приготовления мандаринового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником mrs.demenchuk в Instagram.

Ингредиенты:

мандарины – 3 шт

сметана – 300 г

желатин – 15 г

вода – 170 мл

сахар – 200 г

Также, потребуются:

Видео дня

бутылка

шпажка или палочка для суши

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем водой и оставляем набухать. Сметану смешиваем с сахаром. Желатин растапливаем в микроволновке несколько раз по 15 секунд до полного растворения, заливаем до сметаны и хорошо перемешиваем.

2. В бутылке вырезаем часть с горлом, убираем этикетку.

3. На шпажку нанизываем мандарины, вставляем внутрь бутылки и заливаем сметаной. Отправляем в холодильник на несколько часов.

4. Ставим бутылку в горячую воду на несколько секунд, можно осторожно тоненьким ножом пройтись по стенам.

5. Или самый лучший вариант – осторожно разрезать бутылку ножницами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: