Мандариновый десерт в стакане, который переплюнет любой торт

Такой мандариновый десерт очень простой в приготовлении, нереально нежный и вкусный. Если у вас нет времени возиться с тестом для тортов, но очень хочется порадовать семью вкусными сладостями на Новый Год – это блюдо станет идеальным вариантом. В его основе нежный сливочный мусс и сладковатое мандариновое желе.

Идеей приготовления такого десерта поделилась perchik.recept на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для первого слоя:

мандарины – 700 г

сахар – 2 ст. л

желатин – 10 г

Ингредиенты для второго слоя:

молоко – 500 мл

сахар – 3 ст. л

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ваниль

желатин – 10 г

маскарпоне (или любой сливочный сыр) – 200 г

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Способ приготовления:

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1. Мандарин почистить, перекрутить в блендере и пропустить через сито.

2. Полученный фреш перелить в кастрюлю с толстым дном.

3. Добавить сахар и желатин, поставить на огонь, нагреть до растворения сахара и желатина, не кипятить.

4. Немного охладить, перелить в стаканы.

5. Оставить в холодильнике до полного застывания.

6. Сливочный слой: к молоку добавить сахар, ваниль и желатин. Поставить на огонь, нагреть до растворения сахара и не доводя желатина до кипения.

7. Снять с огня, добавить маскарпоне.

8. Перемешать до однородной массы, дать охладиться, залить второй слой.

9. Оставить в холодильнике до полного застывания.

10. Украсить по желанию.

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