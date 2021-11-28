Мандариновый десерт в стакане, который переплюнет любой торт
Такой мандариновый десерт очень простой в приготовлении, нереально нежный и вкусный. Если у вас нет времени возиться с тестом для тортов, но очень хочется порадовать семью вкусными сладостями на Новый Год – это блюдо станет идеальным вариантом. В его основе нежный сливочный мусс и сладковатое мандариновое желе.
Идеей приготовления такого десерта поделилась perchik.recept на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для первого слоя:
мандарины – 700 г
сахар – 2 ст. л
желатин – 10 г
Ингредиенты для второго слоя:
молоко – 500 мл
сахар – 3 ст. л
ваниль
желатин – 10 г
маскарпоне (или любой сливочный сыр) – 200 г
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Способ приготовления:
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1. Мандарин почистить, перекрутить в блендере и пропустить через сито.
2. Полученный фреш перелить в кастрюлю с толстым дном.
3. Добавить сахар и желатин, поставить на огонь, нагреть до растворения сахара и желатина, не кипятить.
4. Немного охладить, перелить в стаканы.
5. Оставить в холодильнике до полного застывания.
6. Сливочный слой: к молоку добавить сахар, ваниль и желатин. Поставить на огонь, нагреть до растворения сахара и не доводя желатина до кипения.
7. Снять с огня, добавить маскарпоне.
8. Перемешать до однородной массы, дать охладиться, залить второй слой.
9. Оставить в холодильнике до полного застывания.
10. Украсить по желанию.
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