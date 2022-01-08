Мандариновый пирог, который покорил соцсети: в чем секрет популярности

Если вам уже надоело есть мандарины в свежем виде, но бездумно покупаете килограмм за килограммом – из них можно приготовить великолепный пирог. Это блюдо покорило социальные сети банальными ингредиентами, простым и быстрым исполнением и изысканным вкусом. Это один из тех десертов, которые точно получаються.

Идея опубликована на странице julie_shkoda в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сливочное масло – 100 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 2 ч.л

мука – 130 – 150 г

разрыхлитель – 2 ч.л

мандарины – 6-8 шт

корица – по вкусу

Способ приготовления:

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1. Соединить масло с обычным сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить яйца.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Добавить разрыхлитель и муку.

5. Снова перемешать.

6. Очистить мандарины.

7. Разрезать на две части и положить в тесто.

8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

9. Выпекать 25-30 минут, подавать охлажденным.

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