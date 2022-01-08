Мандариновый пирог, который покорил соцсети: в чем секрет популярности
Если вам уже надоело есть мандарины в свежем виде, но бездумно покупаете килограмм за килограммом – из них можно приготовить великолепный пирог. Это блюдо покорило социальные сети банальными ингредиентами, простым и быстрым исполнением и изысканным вкусом. Это один из тех десертов, которые точно получаються.
Идея опубликована на странице julie_shkoda в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 3 шт
сливочное масло – 100 г
сахар – 100 г
ванильный сахар – 2 ч.л
мука – 130 – 150 г
разрыхлитель – 2 ч.л
мандарины – 6-8 шт
корица – по вкусу
Способ приготовления:
1. Соединить масло с обычным сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавить яйца.
3. Всё хорошо перемешать.
4. Добавить разрыхлитель и муку.
5. Снова перемешать.
6. Очистить мандарины.
7. Разрезать на две части и положить в тесто.
8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
9. Выпекать 25-30 минут, подавать охлажденным.
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