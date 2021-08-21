Маринад для шашлыка: 5 лучших и безопасных вариантов

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить вкусный маринад для шашлыка

Шашлык – любимое летнее блюдо практически каждого, особенно – если он вкусно приготовлен со свежего и натурального мяса. Самое главное при приготовлении – правильный маринад, именно от него полностью и зависит его вкус.

Редакция FoodOboz делится с вами 5 рецептами самых лучших маринадов для шашлыка, благодаря которым вы получите вкуснейшее, сочное и мягкое мясо.

1. Маринад с гранатового сока

Маринад для шашлыка с гранатовым соком и розмарином

Ингредиенты:

  • Белый репчатый лук – 5 шт

  • Гранатовый сок – 700 мл

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  • Розмарин – 30 г

  • Зелень свежая (укроп, петрушка, кинза, базилик) – по вкусу

  • Перец – по вкусу

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо средними кусками.

  2. Лук порежьте крупными полукольцами, выложите на мясо, перемешайте.

  3. Добавьте специи, зелень и залейте гранатовым соком, тщательно перемешайте, накройте обязательно тарелкой и так оставьте мариноваться мясо на 2-3 часа.

​​​​​​​2. Горчичный маринад

Горчичный маринад

Ингредиенты:

  • Горчица – 1 ч. л.

  • Соевый соус – 90 г

  • Пряные травы (орегано, базилик ) – по вкусу

  • Смесь специй для гриля – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В миске соедините специи, пряные травы, горчицу и соевый соус, тщательно перемешайте.

  2. ​​​​​​​Мясо порежьте средними кусками, залейте готовым маринадом и так оставьте на 1-2 часа.

3. Маринад с киви и луком

Маринад с киви и луком

Ингредиенты:

  • киви – 1-2 шт.

  • лук – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Киви натрите на терке, лук мелко порежьте, перемешайте.

  2. Добавьте соль, перец и тщательно перемешайте.

  3. Выложите мясо в маринад и так оставьте всего лишь на 20 минут.

4. Пряный маринад с майонезом

Пряный маринад с майонезом

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 500 г

  • Масло растительное – 1-2 ст. л.

  • Майонез – 1 ст. л.

  • Перец черный молотый – по вкусу

  • Лавровый лист (меленый) – по вкусу

  • Приправа "Хмели-Сунели" – по вкусу

  • Перец красный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Почистите лук, порежьте кубиком, но лучше – пропустите через мясорубку.

  2. К нему добавьте майонез, растительное масло, перец, лавровый лист и приправы.

  3. Выложите мясо в маринад и так оставьте на 5-6 часов.

5. Лимонно-мятный маринад с вином

Ингредиенты:

  • Лимон – 1 шт.

  • Мята – 2 веточки

  • Белое вино – 100 мл

  • Лук репчатый – 1 шт.

  • Майоран, веточки – 1 шт.

  • Тимьян, веточки – 1 шт.

  • Красный перец – 0,5 ст. л.

  • Красный сладкий перец – 0,5 ст. л.

  • Чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

  1. ​​​​​​​Мясо порежьте крупными кусками.

  2. Лук нарежьте мелко, измельчите мяту и выдавите сок лимона.

  3. Далее – измельчите чеснок, добавьте пряности, налейте вино и все хорошо перемешайте.

  4. Выложите мясо с маринад и так оставьте на 30 минут.

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