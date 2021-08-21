Маринад для шашлыка: 5 лучших и безопасных вариантов
Шашлык – любимое летнее блюдо практически каждого, особенно – если он вкусно приготовлен со свежего и натурального мяса. Самое главное при приготовлении – правильный маринад, именно от него полностью и зависит его вкус.
Редакция FoodOboz делится с вами 5 рецептами самых лучших маринадов для шашлыка, благодаря которым вы получите вкуснейшее, сочное и мягкое мясо.
1. Маринад с гранатового сока
Ингредиенты:
Белый репчатый лук – 5 шт
Гранатовый сок – 700 мл
Розмарин – 30 г
Зелень свежая (укроп, петрушка, кинза, базилик) – по вкусу
Перец – по вкусу
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Нарежьте мясо средними кусками.
Лук порежьте крупными полукольцами, выложите на мясо, перемешайте.
Добавьте специи, зелень и залейте гранатовым соком, тщательно перемешайте, накройте обязательно тарелкой и так оставьте мариноваться мясо на 2-3 часа.
2. Горчичный маринад
Ингредиенты:
Горчица – 1 ч. л.
Соевый соус – 90 г
Пряные травы (орегано, базилик ) – по вкусу
Смесь специй для гриля – по вкусу
Способ приготовления:
В миске соедините специи, пряные травы, горчицу и соевый соус, тщательно перемешайте.
Мясо порежьте средними кусками, залейте готовым маринадом и так оставьте на 1-2 часа.
3. Маринад с киви и луком
Ингредиенты:
киви – 1-2 шт.
лук – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Киви натрите на терке, лук мелко порежьте, перемешайте.
Добавьте соль, перец и тщательно перемешайте.
Выложите мясо в маринад и так оставьте всего лишь на 20 минут.
4. Пряный маринад с майонезом
Ингредиенты:
Лук репчатый – 500 г
Масло растительное – 1-2 ст. л.
Майонез – 1 ст. л.
Перец черный молотый – по вкусу
Лавровый лист (меленый) – по вкусу
Приправа "Хмели-Сунели" – по вкусу
Перец красный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
Почистите лук, порежьте кубиком, но лучше – пропустите через мясорубку.
К нему добавьте майонез, растительное масло, перец, лавровый лист и приправы.
Выложите мясо в маринад и так оставьте на 5-6 часов.
5. Лимонно-мятный маринад с вином
Ингредиенты:
Лимон – 1 шт.
Мята – 2 веточки
Белое вино – 100 мл
Лук репчатый – 1 шт.
Майоран, веточки – 1 шт.
Тимьян, веточки – 1 шт.
Красный перец – 0,5 ст. л.
Красный сладкий перец – 0,5 ст. л.
Чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
Мясо порежьте крупными кусками.
Лук нарежьте мелко, измельчите мяту и выдавите сок лимона.
Далее – измельчите чеснок, добавьте пряности, налейте вино и все хорошо перемешайте.
Выложите мясо с маринад и так оставьте на 30 минут.
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