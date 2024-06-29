Вариантом элементарной и интересной закуски может стать маринованная брынза. Сыр отлично сочетается с оливками, разнообразными специями, а также чесноком. Продукт можно хранить прямо в стеклянных банках, а затем добавлять как ингредиент в другие блюда.

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Идея приготовления маринованной брынзы с оливками опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Сыр становится очень мягким, но сохраняет форму.

Ингредиенты:

оливки – 300 г

брынза – 200 г

лимон – 2 кусочка

чеснок – 1 зубчик

итальянские травы – 1 ст.л.

гималайская соль – 1 ч.л.

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Выложить в стеклянную банку оливки.

2. Добавить бреззу порезанную на кусочки, чеснок, лимон.

3. Посыпать смесью из пряностей, гималайской солью.

4. Полить маслом закуску.

5. Поставить в холодильник минимум на 2 часа (лучше на ночь).