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Маринованная брынза с оливками: приготовьте оригинальную летнюю закуску, которая может заменить салаты.
Вариантом элементарной и интересной закуски может стать маринованная брынза. Сыр отлично сочетается с оливками, разнообразными специями, а также чесноком. Продукт можно хранить прямо в стеклянных банках, а затем добавлять как ингредиент в другие блюда.
Идея приготовления маринованной брынзы с оливками опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Сыр становится очень мягким, но сохраняет форму.
Ингредиенты:
- оливки – 300 г
- брынза – 200 г
- лимон – 2 кусочка
- чеснок – 1 зубчик
- итальянские травы – 1 ст.л.
- гималайская соль – 1 ч.л.
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Выложить в стеклянную банку оливки.
2. Добавить бреззу порезанную на кусочки, чеснок, лимон.
3. Посыпать смесью из пряностей, гималайской солью.
4. Полить маслом закуску.
5. Поставить в холодильник минимум на 2 часа (лучше на ночь).