Маринованная брынза с оливками: приготовьте оригинальную летнюю закуску, которая может заменить салаты.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Маринованная брынза с оливками: приготовьте оригинальную летнюю закуску, которая может заменить салаты.

Вариантом элементарной и интересной закуски может стать маринованная брынза. Сыр отлично сочетается с оливками, разнообразными специями, а также чесноком. Продукт можно хранить прямо в стеклянных банках, а затем добавлять как ингредиент в другие блюда.

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Идея приготовления маринованной брынзы с оливками опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Сыр становится очень мягким, но сохраняет форму.

Маринованная брынза с оливками: приготовьте оригинальную летнюю закуску, которая может заменить салаты.

Ингредиенты:

  • оливки – 300 г
  • брынза – 200 г
  • лимон – 2 кусочка
  • чеснок – 1 зубчик
  • итальянские травы – 1 ст.л.
  • гималайская соль – 1 ч.л.
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Маринованная брынза с оливками: приготовьте оригинальную летнюю закуску, которая может заменить салаты.

1. Выложить в стеклянную банку оливки.

Маринованная брынза с оливками: приготовьте оригинальную летнюю закуску, которая может заменить салаты.

2. Добавить бреззу порезанную на кусочки, чеснок, лимон.

Маринованная брынза с оливками: приготовьте оригинальную летнюю закуску, которая может заменить салаты.

3. Посыпать смесью из пряностей, гималайской солью.

Маринованная брынза с оливками: приготовьте оригинальную летнюю закуску, которая может заменить салаты.

4. Полить маслом закуску.

Маринованная брынза с оливками: приготовьте оригинальную летнюю закуску, которая может заменить салаты.

5. Поставить в холодильник минимум на 2 часа (лучше на ночь).

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