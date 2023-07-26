Маринованная капуста – это закуска быстрого приготовления, которая будет готова уже через сутки. Ее можно дополнить морковью, а для яркого вкуса – чесноком. Самое важное – сделать удачный маринад.

Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованой капусты с морковью и чесноком, которая будет готова уже через сутки.

Ингредиенты:

капуста (нашинкованная) – 1200 г

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морковь – 2 шт

чеснок – 4-5 зубчиков

Маринад:

вода – 1 л

сахар – 170 г

соль – 2 ст. л.

масло растительное – 130 г

уксус – 130 г

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить маринад. Для этого налить в кастрюлю воду и довести до кипения.

2. Когда вода закипела, добавить соль, сахар, масло. Снова довести до кипения и добавить уксус. Проварить несколько минут и снять с плиты.

3. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке, чеснок натереть на мелкой терке.

4. В банку или кастрюлю выложить овощи слоями: капуста, морковь и чеснок.

5. Наполнить тару горячим маринадом. Закрыть крышкой и оставить в таком виде на сутки. Готово!

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