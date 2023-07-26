Маринованная капуста с морковью: рецепт быстрой закуски за сутки
Маринованная капуста – это закуска быстрого приготовления, которая будет готова уже через сутки. Ее можно дополнить морковью, а для яркого вкуса – чесноком. Самое важное – сделать удачный маринад.
Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованой капусты с морковью и чесноком, которая будет готова уже через сутки.
Ингредиенты:
- капуста (нашинкованная) – 1200 г
- морковь – 2 шт
- чеснок – 4-5 зубчиков
Маринад:
- вода – 1 л
- сахар – 170 г
- соль – 2 ст. л.
- масло растительное – 130 г
- уксус – 130 г
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить маринад. Для этого налить в кастрюлю воду и довести до кипения.
2. Когда вода закипела, добавить соль, сахар, масло. Снова довести до кипения и добавить уксус. Проварить несколько минут и снять с плиты.
3. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке, чеснок натереть на мелкой терке.
4. В банку или кастрюлю выложить овощи слоями: капуста, морковь и чеснок.
5. Наполнить тару горячим маринадом. Закрыть крышкой и оставить в таком виде на сутки. Готово!
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