Маринованная капуста с морковью: рецепт быстрой закуски за сутки

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Маринованная капуста с морковью: рецепт быстрой закуски за сутки

Маринованная капуста – это закуска быстрого приготовления, которая будет готова уже через сутки. Ее можно дополнить морковью, а для яркого вкуса – чесноком. Самое важное – сделать удачный маринад.

Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованой капусты с морковью и чесноком, которая будет готова уже через сутки.

Рецепт маринованной капусты с морковью и чесноком за сутки

Ингредиенты:

  • капуста (нашинкованная) – 1200 г
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  • морковь – 2 шт
  • чеснок – 4-5 зубчиков

Маринад:

  • вода – 1 л
  • сахар – 170 г
  • соль – 2 ст. л.
  • масло растительное – 130 г
  • уксус – 130 г

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить маринад. Для этого налить в кастрюлю воду и довести до кипения.

2. Когда вода закипела, добавить соль, сахар, масло. Снова довести до кипения и добавить уксус. Проварить несколько минут и снять с плиты.

Как замариновать капусту с морковью

3. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке, чеснок натереть на мелкой терке.

4. В банку или кастрюлю выложить овощи слоями: капуста, морковь и чеснок.

Маринованная капуста в сутки

5. Наполнить тару горячим маринадом. Закрыть крышкой и оставить в таком виде на сутки. Готово!

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