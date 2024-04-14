Маринованная скумбрия в луковой шелухе: самый удачный рецепт приготовления популярной рыбы
Скумбрию часто маринуют с сочным луком и специями. Но очень вкусно использовать не белую часть овоща, а именно шелуху. Из нее выходит насыщенный пряный маринад для рыбы.
Идея приготовления маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana_diana0910 в Instagram. Кроме шелухи нужно использовать специи, а также черный чай.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- вода – 500 мл.
- перец горошком – 10 шт.
- лавровые листья – 1 шт.
- перец душистый – 1 шт.
- гвоздика – 1 шт.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 ст.л.
- чай черный – 1 стакан
- луковая шелуха – горсть
Способ приготовления:
1. Для маринада соединить воду, соль, сахар, лавровые листья, перец горошком, перец душистый, луковую шелуху, чай.
2. Довести до кипения.
3. Варить 4 минуты на среднем огне.
4. Охладить маринад и процедить.
5. Тем временем из скумбрии удалить плавники, голову, хвост, кишки.
6. Промыть под проточной водой.
7. Просушить бумажными полотенцами.
8. В удобную посуду отправить рыбу.
9. Залить холодным маринадом.
10. Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 3 дня.
11. Ежедневно переворачивать рыбу 1-2 раза.
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