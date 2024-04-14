Скумбрию часто маринуют с сочным луком и специями. Но очень вкусно использовать не белую часть овоща, а именно шелуху. Из нее выходит насыщенный пряный маринад для рыбы.

Идея приготовления маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana_diana0910 в Instagram. Кроме шелухи нужно использовать специи, а также черный чай.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

вода – 500 мл.

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перец горошком – 10 шт.

лавровые листья – 1 шт.

перец душистый – 1 шт.

гвоздика – 1 шт.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 ст.л.

чай черный – 1 стакан

луковая шелуха – горсть

Способ приготовления:

1. Для маринада соединить воду, соль, сахар, лавровые листья, перец горошком, перец душистый, луковую шелуху, чай.

2. Довести до кипения.

3. Варить 4 минуты на среднем огне.

4. Охладить маринад и процедить.

5. Тем временем из скумбрии удалить плавники, голову, хвост, кишки.

6. Промыть под проточной водой.

7. Просушить бумажными полотенцами.

8. В удобную посуду отправить рыбу.

9. Залить холодным маринадом.

10. Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 3 дня.

11. Ежедневно переворачивать рыбу 1-2 раза.

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