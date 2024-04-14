Маринованная скумбрия в луковой шелухе: самый удачный рецепт приготовления популярной рыбы

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Маринованная скумбрия в луковой шелухе: самый удачный рецепт приготовления популярной рыбы

Скумбрию часто маринуют с сочным луком и специями. Но очень вкусно использовать не белую часть овоща, а именно шелуху. Из нее выходит насыщенный пряный маринад для рыбы.

Идея приготовления маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana_diana0910 в Instagram. Кроме шелухи нужно использовать специи, а также черный чай.

Маринованная скумбрия в луковой шелухе: самый удачный рецепт приготовления популярной рыбы

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.
  • вода – 500 мл.
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  • перец горошком – 10 шт.
  • лавровые листья – 1 шт.
  • перец душистый – 1 шт.
  • гвоздика – 1 шт.
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 1 ст.л.
  • чай черный – 1 стакан
  • луковая шелуха – горсть

Способ приготовления:

Маринованная скумбрия в луковой шелухе: самый удачный рецепт приготовления популярной рыбы

1. Для маринада соединить воду, соль, сахар, лавровые листья, перец горошком, перец душистый, луковую шелуху, чай.

2. Довести до кипения.

Маринованная скумбрия в луковой шелухе: самый удачный рецепт приготовления популярной рыбы

3. Варить 4 минуты на среднем огне.

4. Охладить маринад и процедить.

Маринованная скумбрия в луковой шелухе: самый удачный рецепт приготовления популярной рыбы

5. Тем временем из скумбрии удалить плавники, голову, хвост, кишки.

6. Промыть под проточной водой.

7. Просушить бумажными полотенцами.

Маринованная скумбрия в луковой шелухе: самый удачный рецепт приготовления популярной рыбы

8. В удобную посуду отправить рыбу.

9. Залить холодным маринадом.

Маринованная скумбрия в луковой шелухе: самый удачный рецепт приготовления популярной рыбы

10. Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 3 дня.

11. Ежедневно переворачивать рыбу 1-2 раза.

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