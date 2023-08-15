Из баклажанов можно приготовить очень вкусную икру, а также рулеты с вкусной начинкой, а еще нафаршировать овощами. А также из них получатся пикантные закуски на зиму.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных баклажанов с прованскими травами, овощами и пикантным маринадом.

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Ингредиенты:

баклажаны – 2-3 шт.

масло – 50 г

соль, прованские травы

Зажарка:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

горький перец – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

петрушка – 1 пучок

Маринад:

вода – 100 г

сахар – 75 г

яблочный уксус – 50 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте толщиной 1 см. Положите на противень, смажьте растительным маслом, подсолите и по желанию добавьте итальянские или прованские травы. Запекайте 20 минут при 180 градусах.

2. Зажарка: нарежьте полукольцами лук, обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте натертую морковь, еще обжарьте 1 минуту. Затем добавьте сладкий и горький перец, жарьте еще 5 минут. В конце добавьте натертый зубчик чеснока и измельченную зелень петрушки.

3. Маринад: в теплую воду всыпьте сахар, размешайте, чтобы сахар растаял и налейте яблочный уксус.

4. В миску или контейнер сложите баклажаны, чередуя с зажаркой и залейте маринадом. Дать промариноваться хоть 1 сутки, а еще лучше 3 суток!

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