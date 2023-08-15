Маринованные баклажаны по-провански: закуску можно есть сразу
Из баклажанов можно приготовить очень вкусную икру, а также рулеты с вкусной начинкой, а еще нафаршировать овощами. А также из них получатся пикантные закуски на зиму.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных баклажанов с прованскими травами, овощами и пикантным маринадом.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2-3 шт.
- масло – 50 г
- соль, прованские травы
Зажарка:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- горький перец – 1 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- петрушка – 1 пучок
Маринад:
- вода – 100 г
- сахар – 75 г
- яблочный уксус – 50 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны порежьте толщиной 1 см. Положите на противень, смажьте растительным маслом, подсолите и по желанию добавьте итальянские или прованские травы. Запекайте 20 минут при 180 градусах.
2. Зажарка: нарежьте полукольцами лук, обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте натертую морковь, еще обжарьте 1 минуту. Затем добавьте сладкий и горький перец, жарьте еще 5 минут. В конце добавьте натертый зубчик чеснока и измельченную зелень петрушки.
3. Маринад: в теплую воду всыпьте сахар, размешайте, чтобы сахар растаял и налейте яблочный уксус.
4. В миску или контейнер сложите баклажаны, чередуя с зажаркой и залейте маринадом. Дать промариноваться хоть 1 сутки, а еще лучше 3 суток!
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