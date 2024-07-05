Маринованные баклажаны: по вкусу не отличить от грибов
Правильно замаринованные баклажаны и вкусы не будут ничем отличаться от белых грибов. Это очень вкусная закуска, которая готовится за считанные минуты и точно станет одной из любимых.
Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить баклажаны так, чтобы они были похожи на грибы. Это блюдо будет идеально подходить к любому столу.
Ингредиенты
- Баклажаны – 2 шт
- Чеснок – 3-4 зуб
- Лук – 1 шт
- Сахар – 1 ст.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Уксус 9% – 3 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Укроп – пучок
- Кориандр
Способ приготовления
1. Баклажаны нарезаем на крупные кубики. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде на растительном масле до золотистости.
2. Для маринада смешиваем измельченный лук и натираем туда чеснок. Вливаем растительное масло и уксус, всыпаем сахар и соль и перемешиваем.
3. Маринад смешиваем с поджаренными баклажанами и по желанию добавляем мускатный орех.
4. В конце добавляем измельченный укроп и оставляем в холодильнике минимум на 1 час, лучше на ночь.
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