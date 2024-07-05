Маринованные баклажаны: по вкусу не отличить от грибов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
240
Маринованные баклажаны: по вкусу не отличить от грибов

Правильно замаринованные баклажаны и вкусы не будут ничем отличаться от белых грибов. Это очень вкусная закуска, которая готовится за считанные минуты и точно станет одной из любимых.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить баклажаны так, чтобы они были похожи на грибы. Это блюдо будет идеально подходить к любому столу.

Маринованные баклажаны: по вкусу не отличить от грибов

Ингредиенты

  • Баклажаны – 2 шт
  • Чеснок – 3-4 зуб
  • Лук – 1 шт
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Уксус 9% – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Укроп – пучок
  • Кориандр

Способ приготовления

1. Баклажаны нарезаем на крупные кубики. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде на растительном масле до золотистости.

Маринованные баклажаны: по вкусу не отличить от грибов

2. Для маринада смешиваем измельченный лук и натираем туда чеснок. Вливаем растительное масло и уксус, всыпаем сахар и соль и перемешиваем.

Маринованные баклажаны: по вкусу не отличить от грибов

3. Маринад смешиваем с поджаренными баклажанами и по желанию добавляем мускатный орех.

Маринованные баклажаны: по вкусу не отличить от грибов

4. В конце добавляем измельченный укроп и оставляем в холодильнике минимум на 1 час, лучше на ночь.

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