Правильно замаринованные баклажаны и вкусы не будут ничем отличаться от белых грибов. Это очень вкусная закуска, которая готовится за считанные минуты и точно станет одной из любимых.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить баклажаны так, чтобы они были похожи на грибы. Это блюдо будет идеально подходить к любому столу.

Ингредиенты

Баклажаны – 2 шт

Чеснок – 3-4 зуб

Лук – 1 шт

Сахар – 1 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Укроп – пучок

Кориандр

Способ приготовления

1. Баклажаны нарезаем на крупные кубики. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде на растительном масле до золотистости.

2. Для маринада смешиваем измельченный лук и натираем туда чеснок. Вливаем растительное масло и уксус, всыпаем сахар и соль и перемешиваем.

3. Маринад смешиваем с поджаренными баклажанами и по желанию добавляем мускатный орех.

4. В конце добавляем измельченный укроп и оставляем в холодильнике минимум на 1 час, лучше на ночь.

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