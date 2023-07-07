Маринованные кабачки быстрого приготовления: рецепт пикантной закуски
Кабачки можно вкусно мариновать на зиму, или приготовить закуску быстрого приготовления и сразу подавать к гарнирам: пюре, макаронам и кашам. В таком случае следует выбрать спелые овощи и сделать для них удачный маринад.
Фудблогер Елена Зеленяк (foodstories.helen) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных кабачков быстрого приготовления.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт
Маринад:
- оливковое масло – 1\3 ст.
- яблочный уксус – 2 ст. л.
- мед – 2 ч. л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль – 1 ч. л.
- перец – 1\2 ч. л.
- базилик – 1 ст. л.
- кинза – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Кабачки помыть и тонко нарезать слайсами.
2. Далее приготовить маринад. Для этого сначала нужно смолоть через пресс чеснок, также измельчить базилик и кинзу.
3. Смешать масло, уксус, мед, измельченный чеснок, базилик и кинзу, а также соль и перец. Все тщательно перемешать.
4. Полученным маринадом залить кабачки, перемешать. Переложить овощи в контейнер, закрыть крышкой и оставить в холодильнике на ночь. Готово!
На заметку: хранятся такие маринованные кабачки до 7 дней.
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