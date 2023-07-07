Маринованные кабачки быстрого приготовления: рецепт пикантной закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Маринованные кабачки быстрого приготовления: рецепт пикантной закуски

Кабачки можно вкусно мариновать на зиму, или приготовить закуску быстрого приготовления и сразу подавать к гарнирам: пюре, макаронам и кашам. В таком случае следует выбрать спелые овощи и сделать для них удачный маринад.

Фудблогер Елена Зеленяк (foodstories.helen) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных кабачков быстрого приготовления.

Рецепт маринованных кабачков быстрого приготовления

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт

Маринад:

  • оливковое масло – 1\3 ст.
  • яблочный уксус – 2 ст. л.
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  • мед – 2 ч. л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль – 1 ч. л.
  • перец – 1\2 ч. л.
  • базилик – 1 ст. л.
  • кинза – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть и тонко нарезать слайсами.

2. Далее приготовить маринад. Для этого сначала нужно смолоть через пресс чеснок, также измельчить базилик и кинзу.

Как вкусно замариновать кабачки

3. Смешать масло, уксус, мед, измельченный чеснок, базилик и кинзу, а также соль и перец. Все тщательно перемешать.

4. Полученным маринадом залить кабачки, перемешать. Переложить овощи в контейнер, закрыть крышкой и оставить в холодильнике на ночь. Готово!

Маринованные кабачки с чесноком и зеленью

На заметку: хранятся такие маринованные кабачки до 7 дней.

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