Кабачки – универсальный овощ, который может быть основой для приготовления блинов, оладий, а также пирогов, запеканок. Еще кабачки можно консервировать, готовить на мангале.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом консервированных кабачков, которые будут очень удачной закуской на зиму.

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Ингредиенты:

Молодые кабачки – 2 кг

Чеснок

Листья хрена и зонтики укропа

Лавровые листья

Зерна горчицы

Черный перец

Для маринада:

Вода – 2 л

Соль – 3 ст. л.

Сахар – 200 г

Уксус 9% – 250 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, толщиной 1 см. В чистые банки сложите зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.

2. Маринад: в большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус, доведите до кипения. В маринад всыпьте кабачки и варите 5-7 минут, все время помешивая. Кабачки должны поменять цвет. Через 5-7 минут снимите кастрюлю с огня и разложите кабачки по банкам.

3. Маринад снова доведите до кипения и залейте кабачки, герметично закройте крышками.

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