Маринованные кабачки по-болгарски: как оригинально приготовить вкусную закуску на зиму
Кабачки – универсальный овощ, который может быть основой для приготовления блинов, оладий, а также пирогов, запеканок. Еще кабачки можно консервировать, готовить на мангале.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом консервированных кабачков, которые будут очень удачной закуской на зиму.
Ингредиенты:
- Молодые кабачки – 2 кг
- Чеснок
- Листья хрена и зонтики укропа
- Лавровые листья
- Зерна горчицы
- Черный перец
Для маринада:
- Вода – 2 л
- Соль – 3 ст. л.
- Сахар – 200 г
- Уксус 9% – 250 мл
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками, толщиной 1 см. В чистые банки сложите зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.
2. Маринад: в большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус, доведите до кипения. В маринад всыпьте кабачки и варите 5-7 минут, все время помешивая. Кабачки должны поменять цвет. Через 5-7 минут снимите кастрюлю с огня и разложите кабачки по банкам.
3. Маринад снова доведите до кипения и залейте кабачки, герметично закройте крышками.
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