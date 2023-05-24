Маринованные кабачки по-болгарски: как оригинально приготовить вкусную закуску на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт кабачков на зиму

Кабачки – универсальный овощ, который может быть основой для приготовления блинов, оладий, а также пирогов, запеканок. Еще кабачки можно консервировать, готовить на мангале. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом консервированных кабачков, которые будут очень удачной закуской на зиму. 

Рецепт консервированных кабачков
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Ингредиенты:

  • Молодые кабачки – 2 кг
  • Чеснок 
  • Листья хрена и зонтики укропа
  • Лавровые листья
  • Зерна горчицы
  • Черный перец

Для маринада:

  • Вода – 2 л
  • Соль – 3 ст. л.
  • Сахар – 200 г
  • Уксус 9% – 250 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, толщиной 1 см. В чистые банки сложите зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.

Приготовление кабачков

2. Маринад: в большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус, доведите до кипения. В маринад всыпьте кабачки и варите 5-7 минут, все время помешивая. Кабачки должны поменять цвет. Через 5-7 минут снимите кастрюлю с огня и разложите кабачки по банкам.

Маринад для кабачков

3. Маринад снова доведите до кипения и залейте кабачки, герметично закройте крышками.

Готовые кабачки

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