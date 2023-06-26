Маринованные кабачки по-болгарски с виноградными листьями за 7 минут: будут очень хрустящими

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
Консервированные кабачки

Маринованные, консервированные кабачки – идеальная зимняя закуска. Готовить их можно со специями, чесноком, кетчупом, а также овощами. 

Консервированные кабачки

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих кабачков с зернами горчицы, виноградным листьями и чесноком. 

Рецепт кабачков
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Ингредиенты:

  • молодые кабачки – 2 кг
  • листья хрена и зонтики укропа
  • чеснок
  • лавровые листья
  • зерна горчицы
  • черный перец

Для маринада:

  • вода – 2 л
  • соль – 3 ст. л.
  • сахар – 200 г
  • уксус 9% – 250 г

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, толщиной 1 см. 

Кабачки для блюда

2. В чистые банки сложите зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.

Специи для кабачков

3. В большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус. Доведите до кипения. Всыпьте кабачки и варите 5-7 минут, помешивая. Кабачки начнут менять цвет – все верно, так и должно быть.

Сколько варить кабачки

4. Через 5-7 минут снимите кастрюлю с огня и разложите кабачки по банкам.

Приготовление кабачков

5. Маринад снова доведите до кипения и залейте кабачки, герметично закройте крышками и укутайте банки в теплое одеяло в сутки.

Готовые кабачки

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