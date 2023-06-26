Маринованные кабачки по-болгарски с виноградными листьями за 7 минут: будут очень хрустящими
Маринованные, консервированные кабачки – идеальная зимняя закуска. Готовить их можно со специями, чесноком, кетчупом, а также овощами.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих кабачков с зернами горчицы, виноградным листьями и чесноком.
Ингредиенты:
- молодые кабачки – 2 кг
- листья хрена и зонтики укропа
- чеснок
- лавровые листья
- зерна горчицы
- черный перец
Для маринада:
- вода – 2 л
- соль – 3 ст. л.
- сахар – 200 г
- уксус 9% – 250 г
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками, толщиной 1 см.
2. В чистые банки сложите зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.
3. В большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус. Доведите до кипения. Всыпьте кабачки и варите 5-7 минут, помешивая. Кабачки начнут менять цвет – все верно, так и должно быть.
4. Через 5-7 минут снимите кастрюлю с огня и разложите кабачки по банкам.
5. Маринад снова доведите до кипения и залейте кабачки, герметично закройте крышками и укутайте банки в теплое одеяло в сутки.
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