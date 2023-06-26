Маринованные, консервированные кабачки – идеальная зимняя закуска. Готовить их можно со специями, чесноком, кетчупом, а также овощами.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих кабачков с зернами горчицы, виноградным листьями и чесноком.

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Ингредиенты:

молодые кабачки – 2 кг

листья хрена и зонтики укропа

чеснок

лавровые листья

зерна горчицы

черный перец

Для маринада:

вода – 2 л

соль – 3 ст. л.

сахар – 200 г

уксус 9% – 250 г

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, толщиной 1 см.

2. В чистые банки сложите зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.

3. В большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус. Доведите до кипения. Всыпьте кабачки и варите 5-7 минут, помешивая. Кабачки начнут менять цвет – все верно, так и должно быть.

4. Через 5-7 минут снимите кастрюлю с огня и разложите кабачки по банкам.

5. Маринад снова доведите до кипения и залейте кабачки, герметично закройте крышками и укутайте банки в теплое одеяло в сутки.

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