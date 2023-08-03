Маринованные лисички на зиму: делимся самым простым рецептом вкусной закуски
Сезон вкусных лисичек начинается в начале июля, но лучше всего их собирать в конце июня и по сентябрь, ведь именно в этот период вырастает основная масса грибов. Лисички можно очень вкусно готовить: жарить, готовить супы, юшку, делать начинку для пирогов и запеканок, а также консервировать со специями.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных лисичек на зиму, с гвоздикой, молотой корицей.
Ингредиенты:
- Лисички – 600 г
Маринад:
- Вода – 500 мл
- Уксус 6% – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 2 ч. л.
- Перец горошком – по вкусу
- Гвоздика – по вкусу
- Молотая корица – по вкусу
Способ приготовления:
1. Грибы помойте, почистите.
2. В воду добавьте немного соли, доведите до кипения, выложите в кипящую воду грибы и варите 15 минут, после грибы откиньте на дуршлаг и сразу промойте холодной водой, обязательно дайте стечь воде полностью.
3. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар, корицу, перец горошком, гвоздику и влейте уксус.
4. В кипящий маринад переложите лисички, варите 10-15 минут. После переложите грибы в стерильные банки и законсервируйте.
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