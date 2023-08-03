Сезон вкусных лисичек начинается в начале июля, но лучше всего их собирать в конце июня и по сентябрь, ведь именно в этот период вырастает основная масса грибов. Лисички можно очень вкусно готовить: жарить, готовить супы, юшку, делать начинку для пирогов и запеканок, а также консервировать со специями.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных лисичек на зиму, с гвоздикой, молотой корицей.

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Ингредиенты:

Лисички – 600 г

Маринад:

Вода – 500 мл

Уксус 6% – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 2 ч. л.

Перец горошком – по вкусу

Гвоздика – по вкусу

Молотая корица – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы помойте, почистите.

2. В воду добавьте немного соли, доведите до кипения, выложите в кипящую воду грибы и варите 15 минут, после грибы откиньте на дуршлаг и сразу промойте холодной водой, обязательно дайте стечь воде полностью.

3. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар, корицу, перец горошком, гвоздику и влейте уксус.

4. В кипящий маринад переложите лисички, варите 10-15 минут. После переложите грибы в стерильные банки и законсервируйте.

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