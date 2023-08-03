Маринованные лисички на зиму: делимся самым простым рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
252
Рецепт маринованных лисичек

Сезон вкусных лисичек начинается в начале июля, но лучше всего их собирать в конце июня и по сентябрь, ведь именно в этот период вырастает основная масса грибов. Лисички можно очень вкусно готовить: жарить, готовить супы, юшку, делать начинку для пирогов и запеканок, а также консервировать со специями. 

Вкусный суп из лисичек

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных лисичек на зиму, с гвоздикой, молотой корицей. 

Как вкусно приготовить лисички
Видео дня

Ингредиенты:

  • Лисички – 600 г

Маринад:

  • Вода – 500 мл
  • Уксус 6% – 1 ч. л. 
  • Сахар – 1 ст. л. 
  • Соль – 2 ч. л. 
  • Перец горошком – по вкусу
  • Гвоздика – по вкусу
  • Молотая корица – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы помойте, почистите. 

2. В воду добавьте немного соли, доведите до кипения, выложите в кипящую воду грибы и варите 15 минут, после грибы откиньте на дуршлаг и сразу промойте холодной водой, обязательно дайте стечь воде полностью. 

Как правильно приготовить лисички

3. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар, корицу, перец горошком, гвоздику и влейте уксус. 

4. В кипящий маринад переложите лисички, варите 10-15 минут. После переложите грибы в стерильные банки и законсервируйте. 

Готовые маринованные лисички на зиму

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты