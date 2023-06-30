При приготовлении маринованных огурцов очень важно, во-первых, выбирать маленькие огурцы, во-вторых, чтобы они были хрустящими, их нужно замочить в воде на 1 час. Еще важно – не жалеть укропа и листьев смородины, вишни и хрена.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом маринованных огурцов с чесноком, душистым перцем и листьями хрена, смородины, вишни и укропом.

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Ингредиенты:

огурцы – 1,5-2 кг

листья хрена, смородины, вишни, укроп

черный, душистый перец

лавровые листья

чеснок

Для маринада:

соль – 2 ст. л.

сахар – 5 ст. л.

лимонная кислота – 1.5 ч. л.

вода – столько, сколько вы сольете из 3-х литровых банок

Способ приготовления:

1. Огурцы обязательно замочите в холодной воде на 2-3 часа. Затем хорошо помойте и обсушите.

2. На дно чистых банок выложите зелень, специи, чеснок. Заполните банки плотно огурцами.

3. Воду доведите до кипения, залейте в банки, прикройте крышками и оставьте на 15 минут. После слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте огурцы. Оставьте на 15 минут. Затем в кастрюлю добавьте сахар и соль. Слейте всю воду из огурцов.

4. Поставьте на огонь, доведите до кипения. Огонь убавьте, добавьте лимонную кислоту.

5. Готовые банки переверните вверх дном, и укутайте в одеяло до полного остывания.

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