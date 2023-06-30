Маринованные огурцы "Детские": как правильно приготовить вкусную закуску на зиму
При приготовлении маринованных огурцов очень важно, во-первых, выбирать маленькие огурцы, во-вторых, чтобы они были хрустящими, их нужно замочить в воде на 1 час. Еще важно – не жалеть укропа и листьев смородины, вишни и хрена.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом маринованных огурцов с чесноком, душистым перцем и листьями хрена, смородины, вишни и укропом.
Ингредиенты:
- огурцы – 1,5-2 кг
- листья хрена, смородины, вишни, укроп
- черный, душистый перец
- лавровые листья
- чеснок
Для маринада:
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 5 ст. л.
- лимонная кислота – 1.5 ч. л.
- вода – столько, сколько вы сольете из 3-х литровых банок
Способ приготовления:
1. Огурцы обязательно замочите в холодной воде на 2-3 часа. Затем хорошо помойте и обсушите.
2. На дно чистых банок выложите зелень, специи, чеснок. Заполните банки плотно огурцами.
3. Воду доведите до кипения, залейте в банки, прикройте крышками и оставьте на 15 минут. После слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте огурцы. Оставьте на 15 минут. Затем в кастрюлю добавьте сахар и соль. Слейте всю воду из огурцов.
4. Поставьте на огонь, доведите до кипения. Огонь убавьте, добавьте лимонную кислоту.
5. Готовые банки переверните вверх дном, и укутайте в одеяло до полного остывания.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: