Маринованные огурцы в спрайте по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Эктор Хименеса-Браво поделился рецептом маринованных огурцов

Если вы давно хотели необычно замариновать огурцы не в банках и не в бочках, сейчас самое время для не банальных экспериментов. Стоит отметить, что огурцы – идеальный продукт для салатов, для засолки, маринования, а еще из него можно делать даже десерты и вкусный лимонад.

Судья "МастерШеф", один из лучших украинских шеф-поваров – Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом необычных маринованных огурцов в спрайте, которые будут готовы буквально за 1 час, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Маринованные огурцы
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Ингредиенты:

  • Огурцы – 3-4 шт.

  • Чили – 10 г

  • Кунжут – 3 г

  • Рисовый уксус – 5 г

  • Соевый соус – 10 г

  • Кинза – 10 г

  • Спрайт – 300 г

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарезаем слайсами экономкой и помещаем в тару для маринования.

  2. Добавляем к ним резаный чили, кунжут, рисовый уксус, соевый соус, все перемешиваем, ровно выкладываем и заливаем спрайтом.

  3. Оставляем на 1 час и после – можно есть.

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