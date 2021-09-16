Маринованные огурцы в спрайте по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Если вы давно хотели необычно замариновать огурцы не в банках и не в бочках, сейчас самое время для не банальных экспериментов. Стоит отметить, что огурцы – идеальный продукт для салатов, для засолки, маринования, а еще из него можно делать даже десерты и вкусный лимонад.

Судья "МастерШеф", один из лучших украинских шеф-поваров – Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом необычных маринованных огурцов в спрайте, которые будут готовы буквально за 1 час, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

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Ингредиенты:

Огурцы – 3-4 шт.

Чили – 10 г

Кунжут – 3 г

Рисовый уксус – 5 г

Соевый соус – 10 г

Кинза – 10 г

Спрайт – 300 г

Способ приготовления:

Огурцы нарезаем слайсами экономкой и помещаем в тару для маринования. Добавляем к ним резаный чили, кунжут, рисовый уксус, соевый соус, все перемешиваем, ровно выкладываем и заливаем спрайтом. Оставляем на 1 час и после – можно есть.

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