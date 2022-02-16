Маринованные помидоры черри без кожуры: есть можно уже через сутки

Маринованные помидоры черри без кожуры – вариант идеальной закуски на каждый день и для праздничного стола. Они пряные, ароматные, с приятным сладковатым вкусом и кислинкой. Готовится такое блюдо очень просто. К тому же, качественные маленькие томаты сейчас можно найти в каждом магазине.

Идеей приготовления вкусных помидоров без кожуры поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры черри – 1 кг

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Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л (5 стаканов по 200 мл)

соль – 35 г (1 ст. л. + 1 ч. л.)

сахар – 35 г (1 ст. л. + 3/4 ст. л.)

уксус (9%) – 35 мл (2 ст. л. + 1 ч. л.)

лавровый лист

перец черный горошком

чеснок – 5-6 зубчиков

лук – 1 небольшой

укроп – 20-30 г

Способ приготовления:

1. Приготовить маринад.

2. Соединить в миске: соль, сахар, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и залить горячей водой.

3. Перемешать, чтобы соль и сахар растворились.

4. Оставить маринад, чтобы он остыл.

5. Помидоры срезать с ветки, но хвостики оставить.

6. Сделать на плодах несколько проколов зубочисткой.

7. Залить помидоры крутым кипятком на 1 минуту, слить эту воду и добавить холодную.

8. Слить, когда помидоры потрескаются.

9. Нарезать лук тонкими кольцами, чеснок – слайсами.

10. Выложить на дно миски укроп, лук и чеснок.

11. Очистить помидоры от кожуры, положить в миску с укропом, луком и чесноком.

12. Помидоры залить маринадом, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на сутки.

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