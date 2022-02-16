Маринованные помидоры черри без кожуры: есть можно уже через сутки
Маринованные помидоры черри без кожуры – вариант идеальной закуски на каждый день и для праздничного стола. Они пряные, ароматные, с приятным сладковатым вкусом и кислинкой. Готовится такое блюдо очень просто. К тому же, качественные маленькие томаты сейчас можно найти в каждом магазине.
Идеей приготовления вкусных помидоров без кожуры поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
помидоры черри – 1 кг
Ингредиенты для маринада:
вода – 1 л (5 стаканов по 200 мл)
соль – 35 г (1 ст. л. + 1 ч. л.)
сахар – 35 г (1 ст. л. + 3/4 ст. л.)
уксус (9%) – 35 мл (2 ст. л. + 1 ч. л.)
лавровый лист
перец черный горошком
чеснок – 5-6 зубчиков
лук – 1 небольшой
укроп – 20-30 г
Способ приготовления:
1. Приготовить маринад.
2. Соединить в миске: соль, сахар, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и залить горячей водой.
3. Перемешать, чтобы соль и сахар растворились.
4. Оставить маринад, чтобы он остыл.
5. Помидоры срезать с ветки, но хвостики оставить.
6. Сделать на плодах несколько проколов зубочисткой.
7. Залить помидоры крутым кипятком на 1 минуту, слить эту воду и добавить холодную.
8. Слить, когда помидоры потрескаются.
9. Нарезать лук тонкими кольцами, чеснок – слайсами.
10. Выложить на дно миски укроп, лук и чеснок.
11. Очистить помидоры от кожуры, положить в миску с укропом, луком и чесноком.
12. Помидоры залить маринадом, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на сутки.
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