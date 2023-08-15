Маринованные помидоры по-корейски с соусом песто: есть можно через сутки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
918
Маринованные помидоры

Помидоры – очень полезные и вкусные овощи для приготовления вкусных салатов, а также закусок, супов и соусов. Еще их можно квасить, солить, мариновать, консервировать в виде салатов, аджики. 

Как вкусно приготовить помидоры на зиму

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных помидоров со сладким перцем, и соусом песто. 

Рецепт помидоров
Видео дня

Ингредиенты: 

Маринад:

  • помидоры – 1 кг
  • сладкий перец – 2 шт. 
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • острый перец – 1 шт.
  • петрушка, укроп, базилик
  • сахар – 50 г
  • уксус 9% – 50 мл
  • масло растительное – 50 мл
  • соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте и сложите в чистую банку.

Помидоры для приготовления

2. Соус: переложите в блендер порезанный перец, чеснок, зелень. Добавьте масло, соль, сахар и уксус, перебейте. 

Соус для блюда

3. Заправку добавьте в банку к помидорам, хорошо потрясите. Храните в холодильнике, переверните банку вверх дном.

Готовые помидоры

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты