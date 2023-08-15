Помидоры – очень полезные и вкусные овощи для приготовления вкусных салатов, а также закусок, супов и соусов. Еще их можно квасить, солить, мариновать, консервировать в виде салатов, аджики.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных помидоров со сладким перцем, и соусом песто.

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Ингредиенты:

Маринад:

помидоры – 1 кг

сладкий перец – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

острый перец – 1 шт.

петрушка, укроп, базилик

сахар – 50 г

уксус 9% – 50 мл

масло растительное – 50 мл

соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте и сложите в чистую банку.

2. Соус: переложите в блендер порезанный перец, чеснок, зелень. Добавьте масло, соль, сахар и уксус, перебейте.

3. Заправку добавьте в банку к помидорам, хорошо потрясите. Храните в холодильнике, переверните банку вверх дном.

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