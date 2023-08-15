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Маринованные помидоры по-корейски с соусом песто: есть можно через сутки
Помидоры – очень полезные и вкусные овощи для приготовления вкусных салатов, а также закусок, супов и соусов. Еще их можно квасить, солить, мариновать, консервировать в виде салатов, аджики.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных помидоров со сладким перцем, и соусом песто.
Ингредиенты:
Маринад:
- помидоры – 1 кг
- сладкий перец – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- острый перец – 1 шт.
- петрушка, укроп, базилик
- сахар – 50 г
- уксус 9% – 50 мл
- масло растительное – 50 мл
- соль – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помидоры порежьте и сложите в чистую банку.
2. Соус: переложите в блендер порезанный перец, чеснок, зелень. Добавьте масло, соль, сахар и уксус, перебейте.
3. Заправку добавьте в банку к помидорам, хорошо потрясите. Храните в холодильнике, переверните банку вверх дном.
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