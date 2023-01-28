Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть на следующий день
Шампиньоны очень часто маринуют. именно на зиму. Но чтобы отведать такую закуску – нужно достаточно долго ждать. Поэтому можно воспользоваться очень простым вариантом маринада и попробовать грибы уже через 12 часов.
Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram.
Ингредиенты:
- 400 г маленьких шампиньонов
- мелко порезанный пучок укропа
Маринад:
- 500 мл воды
- 1 ч.л сахара
- 2 ч.л соли
- 3 зубца чеснока (раздавить ножом)
- 1/2 большой луковицы (порезать полукольцами)
- 2-3 лавровых листа
- 10-15 шт разного перца горошком
- 6 ст.л яблочного уксуса
Способ приготовления:
1. Грибы хорошо помыть, если есть большие – порезать пополам. Положить в стеклянную посуду и добавить укроп.
2. Приготовить маринад: в кастрюльку влить воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, лук и чеснок.
3. Довести до кипения и кипятить 5 минут.
4. Добавить яблочный уксус.
5. Залить маринадом грибы, перемешать.
6. Закрыть крышкой и поставить настаиваться 10-12 часов.
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