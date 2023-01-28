Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть на следующий день

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть на следующий день

Шампиньоны очень часто маринуют. именно на зиму. Но чтобы отведать такую закуску – нужно достаточно долго ждать. Поэтому можно воспользоваться очень простым вариантом маринада и попробовать грибы уже через 12 часов.

Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram.

Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть на следующий день

Ингредиенты:

  • 400 г маленьких шампиньонов
  • мелко порезанный пучок укропа

Маринад:

  • 500 мл воды
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  • 1 ч.л сахара
  • 2 ч.л соли
  • 3 зубца чеснока (раздавить ножом)
  • 1/2 большой луковицы (порезать полукольцами)
  • 2-3 лавровых листа
  • 10-15 шт разного перца горошком
  • 6 ст.л яблочного уксуса

Способ приготовления:

Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть на следующий день

1. Грибы хорошо помыть, если есть большие – порезать пополам. Положить в стеклянную посуду и добавить укроп.

Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть на следующий день

2. Приготовить маринад: в кастрюльку влить воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, лук и чеснок.

Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть на следующий день

3. Довести до кипения и кипятить 5 минут.

Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть на следующий день

4. Добавить яблочный уксус.

Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть на следующий день

5. Залить маринадом грибы, перемешать.

Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть на следующий день

6. Закрыть крышкой и поставить настаиваться 10-12 часов.

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