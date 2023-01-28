Шампиньоны очень часто маринуют. именно на зиму. Но чтобы отведать такую закуску – нужно достаточно долго ждать. Поэтому можно воспользоваться очень простым вариантом маринада и попробовать грибы уже через 12 часов.

Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram.

Ингредиенты:

400 г маленьких шампиньонов

мелко порезанный пучок укропа

Маринад:

500 мл воды

Видео дня

1 ч.л сахара

2 ч.л соли

3 зубца чеснока (раздавить ножом)

1/2 большой луковицы (порезать полукольцами)

2-3 лавровых листа

10-15 шт разного перца горошком

6 ст.л яблочного уксуса

Способ приготовления:

1. Грибы хорошо помыть, если есть большие – порезать пополам. Положить в стеклянную посуду и добавить укроп.

2. Приготовить маринад: в кастрюльку влить воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, лук и чеснок.

3. Довести до кипения и кипятить 5 минут.

4. Добавить яблочный уксус.

5. Залить маринадом грибы, перемешать.

6. Закрыть крышкой и поставить настаиваться 10-12 часов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: