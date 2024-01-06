Маринованные шампиньоны на скорую руку: можно есть уже через 2 часа
Маринованные шампиньоны можно есть вместо салатов, они отлично сочетаются с мясом и разнообразными гарнирами. Такая закуска отлично дополнит любой праздничный стол. А если воспользоваться следующей технологией – грибы можно будет есть уже через 2 часа.
Идея приготовления маринованных шампиньонов, которые можно есть через два часа, опубликована на кулинарной странице top_havchik_ в Instagram. Уксуса добавлять не нужно.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- лук – 1/2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- зелень – пучок
- растительное масло – 2 ст.л.
- сок лимона – 2 ч.л.
- вода (окроп) – 80 мл
- французская горчица – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Неочищенные грибы разрезать на кусочки.
2. Обжарить на растительном масле.
3. Измельчить зелень, порезать лук.
4. Все добавить к грибам.
5. Потереть чеснок.
6. Выжать лимонный сок.
7. Залить кипятком.
8. Добавить соль.
9. Немного посолить и положить горчицу.
10. Влить масло.
11. Все перемешать.
12. Грибы после 2-х часов уже можно есть, но лучше мариновать 6-7 часов для более насыщенного вкуса.
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