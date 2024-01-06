Маринованные шампиньоны можно есть вместо салатов, они отлично сочетаются с мясом и разнообразными гарнирами. Такая закуска отлично дополнит любой праздничный стол. А если воспользоваться следующей технологией – грибы можно будет есть уже через 2 часа.

Идея приготовления маринованных шампиньонов, которые можно есть через два часа, опубликована на кулинарной странице top_havchik_ в Instagram. Уксуса добавлять не нужно.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

лук – 1/2 шт.

чеснок – 3 зубчика

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зелень – пучок

растительное масло – 2 ст.л.

сок лимона – 2 ч.л.

вода (окроп) – 80 мл

французская горчица – 1 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Неочищенные грибы разрезать на кусочки.

2. Обжарить на растительном масле.

3. Измельчить зелень, порезать лук.

4. Все добавить к грибам.

5. Потереть чеснок.

6. Выжать лимонный сок.

7. Залить кипятком.

8. Добавить соль.

9. Немного посолить и положить горчицу.

10. Влить масло.

11. Все перемешать.

12. Грибы после 2-х часов уже можно есть, но лучше мариновать 6-7 часов для более насыщенного вкуса.

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