Маринованный чеснок на зиму – это очень вкусная и полезная закуска. Его можно есть не только самостоятельно, но добавлять в рагу или плов, тушить и запекать с ним мясо, использовать в бутербродах и подавать к салу.

Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного чеснока на зиму со смородиной, который вы приготовите без стерилизации.

Ингредиенты:

молодой чеснок – 12-14 головок

красная смородина – 500 г + несколько веточек

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соль – 3 ст. л.

сахар – 6 ст. л.

черный перец горошек

уксус – 1 ст.

вода 1 л

Способ приготовления:

1. Чеснок очистить и разделить на отдельные зубчики. Выложить в стерильные банки, чередуя с ягодками смородины.

2. Для приготовления маринада положить в кастрюлю 500 г смородины, добавить половину сахара и соли, перец. Довести до кипения и варить 5 минут.

3. После этого размять ягоды в кастрюле и варить еще 2 минуты.

4. Получившуюся жидкость процедить и вылить обратно в кастрюлю. Добавить оставшийся сахар и соль, уксус. Довести до кипения и варить 1 минуту.

5. Горячим маринадом наполнить банки с чесноком. Закрыть герметично крышками. Перевернуть тары вверх дном и оставить в таком виде до полного охлаждения. После – хранить в подвале или погребе. Готово!

На заметку: через три месяца чеснок будет готов.

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