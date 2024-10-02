Маринованный кизил с гвоздикой и перцем: рецепт пикантной закуски к мясу
Кизил – очень вкусные и полезные осенние ягоды, мякоть которых содержит много полезных веществ: органические кислоты (яблочную и лимонную), флавоноиды, дубильные вещества, витамины А, Р и С, а также клетчатку, пектины, эфирное масло и гликозиды. Стоит отметить, что из кизила получится очень вкусное варенье, а также соусы к мясу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маринованного кизила с гвоздикой, уксусом и специями.
Ингредиенты:
- Кизил 1 кг
- Уксус 9% 2 ст. л.
- Сахар 4 ст. л.
- Вода 1.5 ст.
- Лавровый лист 3 шт.
- Гвоздика 3 шт.
- Перец черный, горошек 5 шт.
- Перец душистый, горошек 3 шт.
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Способ приготовления:
1. Помойте кизил.
2. Маринад: воду нагрейте, добавьте сахар, уксус и доводите до кипения.
3. На дно банок положите лавровый лист, гвоздику, перец горошком и сверху кизил. Залейте маринадом и простерилезуйте 20 минут в кастрюле, а затем законсервируйте.
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