Кизил – очень вкусные и полезные осенние ягоды, мякоть которых содержит много полезных веществ: органические кислоты (яблочную и лимонную), флавоноиды, дубильные вещества, витамины А, Р и С, а также клетчатку, пектины, эфирное масло и гликозиды. Стоит отметить, что из кизила получится очень вкусное варенье, а также соусы к мясу.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маринованного кизила с гвоздикой, уксусом и специями.

Ингредиенты:

Кизил 1 кг

Уксус 9% 2 ст. л.

Сахар 4 ст. л.

Вода 1.5 ст.

Лавровый лист 3 шт.

Гвоздика 3 шт.

Перец черный, горошек 5 шт.

Перец душистый, горошек 3 шт.



Способ приготовления:

1. Помойте кизил.

2. Маринад: воду нагрейте, добавьте сахар, уксус и доводите до кипения.

3. На дно банок положите лавровый лист, гвоздику, перец горошком и сверху кизил. Залейте маринадом и простерилезуйте 20 минут в кастрюле, а затем законсервируйте.

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