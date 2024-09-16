Идеальным дополнением к любому мясному основному блюду может стать острый маринованный перец. Если он был правильно приготовлен, то никогда не перебьет, а только усовершенствует вкус блюда и полностью раскроет его.

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Как приготовить острый маринованный перец в медовой заливке, в TikTok рассказала блоггер с ником bude_smachno_razom. Оказывается, этот рецепт не нуждается ни в варке, ни в стерилизации.

Ингредиенты

Горький перец – 250-300 гр

Яблочный уксус 6% – 250 мл

Мед жидкий – 4 ст.л.

Способ приготовления

1. Промойте, нарежьте порционными кусочками горький перец. Лучше работать в перчатках.

2. Выкладываем перец в банке, слегка утрамбовывая.

3. Далее готовим заливку в яблочном уксусе, растворяем мед, хорошо вымешиваем и заливаем перец.

4. Закрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре в день.

5. Далее храним в холодильнике или в холодном погребе.

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