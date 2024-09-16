Маринованный острый перец в медовой заливке: рецепт без варки и стерилизации
Идеальным дополнением к любому мясному основному блюду может стать острый маринованный перец. Если он был правильно приготовлен, то никогда не перебьет, а только усовершенствует вкус блюда и полностью раскроет его.
Как приготовить острый маринованный перец в медовой заливке, в TikTok рассказала блоггер с ником bude_smachno_razom. Оказывается, этот рецепт не нуждается ни в варке, ни в стерилизации.
Ингредиенты
- Горький перец – 250-300 гр
- Яблочный уксус 6% – 250 мл
- Мед жидкий – 4 ст.л.
Способ приготовления
1. Промойте, нарежьте порционными кусочками горький перец. Лучше работать в перчатках.
2. Выкладываем перец в банке, слегка утрамбовывая.
3. Далее готовим заливку в яблочном уксусе, растворяем мед, хорошо вымешиваем и заливаем перец.
4. Закрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре в день.
5. Далее храним в холодильнике или в холодном погребе.
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