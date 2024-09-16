Маринованный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного и быстрого блюда
Баклажаны, лук, перец и морковь – очень полезные и вкусные овощи, которые идеально подойдут для приготовления вкусных салатов, рагу. Еще их можно запечь в духовке, на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного салата с жареных овощей.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Перец – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Петрушка
- Соль, масло
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Кинза
- Острый перец
Для заправки:
- Уксус винный – 1 ст л.
- Вода – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Нарежьте баклажаны кружочками, хорошо посолите, чтобы вышла влага и горечь.
2. Нарежьте лук, перец полосками и трем морковь на терку как по-корейски, все овощи быстро обжарьте буквально несколько минут. Они должны остаться сырыми!
3. Баклажаны выложите на салфетки, чтобы убрать лишнюю влагу. Жарьте с двух сторон.
4. Смешайте все овощи вместе, добавьте чеснок и зелень. И приправьте маринадом (для него тоже просто все смешать). Поставьте готовый салат в холодильник на два часа. Затем достаньте, перемешайте и поставьте еще на два часа. Через 4 часа можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: