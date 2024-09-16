Маринованный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
324
Рецепт блюда

Баклажаны, лук, перец и морковь – очень полезные и вкусные овощи, которые идеально подойдут для приготовления вкусных салатов, рагу. Еще их можно запечь в духовке, на мангале. 

Видео дня
Вкусный салат из овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного салата с жареных овощей.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Перец – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Петрушка
  • Соль, масло
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Кинза
  • Острый перец

Для заправки:

  • Уксус винный – 1 ст л.
  • Вода – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны кружочками, хорошо посолите, чтобы вышла влага и горечь.

Сырые баклажаны

2. Нарежьте лук, перец полосками и трем морковь на терку как по-корейски, все овощи быстро обжарьте буквально несколько минут. Они должны остаться сырыми!

Ингредиенты для салата

3. Баклажаны выложите на салфетки, чтобы убрать лишнюю влагу. Жарьте с двух сторон.

Приготовление салата

4. Смешайте все овощи вместе, добавьте чеснок и зелень. И приправьте маринадом (для него тоже просто все смешать). Поставьте готовый салат в холодильник на два часа. Затем достаньте, перемешайте и поставьте еще на два часа. Через 4 часа можно есть!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты