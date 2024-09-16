Баклажаны, лук, перец и морковь – очень полезные и вкусные овощи, которые идеально подойдут для приготовления вкусных салатов, рагу. Еще их можно запечь в духовке, на мангале.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного салата с жареных овощей.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Перец – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка

Соль, масло

Чеснок – 2-3 зуб.

Кинза

Острый перец

Для заправки:

Уксус винный – 1 ст л.

Вода – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны кружочками, хорошо посолите, чтобы вышла влага и горечь.

2. Нарежьте лук, перец полосками и трем морковь на терку как по-корейски, все овощи быстро обжарьте буквально несколько минут. Они должны остаться сырыми!

3. Баклажаны выложите на салфетки, чтобы убрать лишнюю влагу. Жарьте с двух сторон.

4. Смешайте все овощи вместе, добавьте чеснок и зелень. И приправьте маринадом (для него тоже просто все смешать). Поставьте готовый салат в холодильник на два часа. Затем достаньте, перемешайте и поставьте еще на два часа. Через 4 часа можно есть!

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