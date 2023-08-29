Маринованный сладкий перец с медом на зиму: закуска получится в меру сладкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
405
Маринованный сладкий перец

Закуски из сладкого болгарского перца можно готовить из луком, специям и медом. Стоит отметить, что с медом закуска будет в меру сладкой и при этом острой из-за душистого перца. 

Как замариновать перец на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного маринованного перца с медом и душистым перцем на зиму. 

Сладкий красный перец для приготовления
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Перец болгарский – 2 кг (очищенного)
  • Мед – 1 стакан
  • Масло растительное – 200 мл
  • Соль – 2 ст. л. 
  • Вода – 250 мл
  • Перец душистый горошек – 4-5 горошин
  • Лавровый лист – 2-3 шт.
  • Оцет столовый 9% – 100 мл

Способ приготовления:

1. Помойте перец, удалите зерна, порежьте на большие дольки или на 4 части. 

Сладкий перец

2. Маринад: смешайте воду, растительное масло, мед, соль, и уксус. Добавьте душистый перец и лавровый лист, доведите маринад до кипения.

Маринад для перца

3. Перец переложите в кипящий маринад, варите 10-15 минут. После выложите перец в стерильные банки, сверху залейте маринадом, закатайте банки и переверните.

Маринованный сладкий перец с медом

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты