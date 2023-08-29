Закуски из сладкого болгарского перца можно готовить из луком, специям и медом. Стоит отметить, что с медом закуска будет в меру сладкой и при этом острой из-за душистого перца.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного маринованного перца с медом и душистым перцем на зиму.

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Ингредиенты:

Перец болгарский – 2 кг (очищенного)

Мед – 1 стакан

Масло растительное – 200 мл

Соль – 2 ст. л.

Вода – 250 мл

Перец душистый горошек – 4-5 горошин

Лавровый лист – 2-3 шт.

Оцет столовый 9% – 100 мл

Способ приготовления:

1. Помойте перец, удалите зерна, порежьте на большие дольки или на 4 части.

2. Маринад: смешайте воду, растительное масло, мед, соль, и уксус. Добавьте душистый перец и лавровый лист, доведите маринад до кипения.

3. Перец переложите в кипящий маринад, варите 10-15 минут. После выложите перец в стерильные банки, сверху залейте маринадом, закатайте банки и переверните.

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