Маринованный сладкий перец с медом на зиму: закуска получится в меру сладкой
Закуски из сладкого болгарского перца можно готовить из луком, специям и медом. Стоит отметить, что с медом закуска будет в меру сладкой и при этом острой из-за душистого перца.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного маринованного перца с медом и душистым перцем на зиму.
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Ингредиенты:
- Перец болгарский – 2 кг (очищенного)
- Мед – 1 стакан
- Масло растительное – 200 мл
- Соль – 2 ст. л.
- Вода – 250 мл
- Перец душистый горошек – 4-5 горошин
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Оцет столовый 9% – 100 мл
Способ приготовления:
1. Помойте перец, удалите зерна, порежьте на большие дольки или на 4 части.
2. Маринад: смешайте воду, растительное масло, мед, соль, и уксус. Добавьте душистый перец и лавровый лист, доведите маринад до кипения.
3. Перец переложите в кипящий маринад, варите 10-15 минут. После выложите перец в стерильные банки, сверху залейте маринадом, закатайте банки и переверните.
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