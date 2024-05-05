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Мариновать мясо не нужно: как приготовить вкусный шашлык из лаваша и фарша
Лаваш – очень универсальный продукт. Из него можно сделать даже шашлык. Нужно просто завернуть в него мясной фарш и пожарить все на мангале.
Идея приготовления шашлыка из лаваша опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Мариновать ничего не придется.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г (можно использовать микс: свинина, говядина, курятина).
- соль, перец
- сыр твердый натертый – 100 г
- лаваш (армянский большие прямоугольники) – 2 листа
Способ приготовления:
1. Выложить 2 листа лаваша один на другой.
2. Нанести фарш, распределить.
3. Сверху посыпать натертым сыром.
4. Завернуть в рулет, хорошо прижимая.
5. Нарезать на кусочки 3-4 см шириной.
6. Нанизать на шампур. Из этой порции выходит 9 кусочков.
7. Печь на небольшом жаре 30 минут, постоянно поворачивая.
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