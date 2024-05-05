Лаваш – очень универсальный продукт. Из него можно сделать даже шашлык. Нужно просто завернуть в него мясной фарш и пожарить все на мангале.

Идея приготовления шашлыка из лаваша опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Мариновать ничего не придется.

Ингредиенты:

фарш – 500 г (можно использовать микс: свинина, говядина, курятина).

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соль, перец

сыр твердый натертый – 100 г

лаваш (армянский большие прямоугольники) – 2 листа

Способ приготовления:

1. Выложить 2 листа лаваша один на другой.

2. Нанести фарш, распределить.

3. Сверху посыпать натертым сыром.

4. Завернуть в рулет, хорошо прижимая.

5. Нарезать на кусочки 3-4 см шириной.

6. Нанизать на шампур. Из этой порции выходит 9 кусочков.

7. Печь на небольшом жаре 30 минут, постоянно поворачивая.

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