Мариновать мясо не нужно: как приготовить вкусный шашлык из лаваша и фарша

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
180
Мариновать мясо не нужно: как приготовить вкусный шашлык из лаваша и фарша

Лаваш – очень универсальный продукт. Из него можно сделать даже шашлык. Нужно просто завернуть в него мясной фарш и пожарить все на мангале.

Идея приготовления шашлыка из лаваша опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Мариновать ничего не придется.

Мариновать мясо не нужно: как приготовить вкусный шашлык из лаваша и фарша

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г (можно использовать микс: свинина, говядина, курятина).
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  • соль, перец
  • сыр твердый натертый – 100 г
  • лаваш (армянский большие прямоугольники) – 2 листа

Способ приготовления:

Мариновать мясо не нужно: как приготовить вкусный шашлык из лаваша и фарша

1. Выложить 2 листа лаваша один на другой.

2. Нанести фарш, распределить.

Мариновать мясо не нужно: как приготовить вкусный шашлык из лаваша и фарша

3. Сверху посыпать натертым сыром.

Мариновать мясо не нужно: как приготовить вкусный шашлык из лаваша и фарша

4. Завернуть в рулет, хорошо прижимая.

5. Нарезать на кусочки 3-4 см шириной.

Мариновать мясо не нужно: как приготовить вкусный шашлык из лаваша и фарша

6. Нанизать на шампур. Из этой порции выходит 9 кусочков.

7. Печь на небольшом жаре 30 минут, постоянно поворачивая.

Мариновать мясо не нужно: как приготовить вкусный шашлык из лаваша и фарша

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