Все мы с детства любим мармелад. Это отличный десерт с разнообразием вкусов, который может приобретать любой внешний вид. Именно поэтому мармелад можно не только есть как отдельный десерт, но и делать из него очень красивый декор для тортов.

Есть много рецептов мармелада, и все они существенно отличаются друг от друга. Недавно в Instagram футблогер с ником dovgan_lily_ опубликовала рецепт мармелада, следуя которому можно получить отличный десерт.

Ингредиенты

Сок сицилийского апельсина – 450 мл

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Сахар – 364 гр

Цитрусовый пектин – 14 гр

Глюкозный сироп – 110 гр

Лимонная кислота – 5 гр

Горячая вода для лимонной кислоты – 5 мл

Следует отметить, что данный рецепт достаточно требователен, поэтому не следует отклоняться от заданных пропорций.

Способ приготовления

1.Залить сок в кастрюлю и довести до кипения.

2.Смешать сахар с пектином и добавить к соку. Снять с огня и интенсивно перемешивать венчиком.

3. Снова вернуть кастрюлю на огонь, добавить глюкозный сироп.

4. Продолжать варить мармелад на огне выше средней интенсивности. Периодически нужно довести смесь до 107-109 градусов. Это немаловажный момент рецепта. Если поступить неправильно, то мармелад будет мокнуть.

5. Добавить в мармелад лимонную кислоту, перемешать, и очень быстро разлить по формам. После добавления этого ингредиента мармелад начнет моментально вскакивать, поэтому важно не упустить этот момент.

6. Оставить мармелад на 5-8 часов, после чего разрезать на нужные кусочки, обвалять в сахарной пудре или покрыть шоколадом и отдохнуть еще в течение 4 часов. Хранить при комнатной температуре.

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