Мармелад "Красный апельсин": вкусный десерт и отличный декор для тортов
Все мы с детства любим мармелад. Это отличный десерт с разнообразием вкусов, который может приобретать любой внешний вид. Именно поэтому мармелад можно не только есть как отдельный десерт, но и делать из него очень красивый декор для тортов.
Есть много рецептов мармелада, и все они существенно отличаются друг от друга. Недавно в Instagram футблогер с ником dovgan_lily_ опубликовала рецепт мармелада, следуя которому можно получить отличный десерт.
Ингредиенты
- Сок сицилийского апельсина – 450 мл
- Сахар – 364 гр
- Цитрусовый пектин – 14 гр
- Глюкозный сироп – 110 гр
- Лимонная кислота – 5 гр
- Горячая вода для лимонной кислоты – 5 мл
Следует отметить, что данный рецепт достаточно требователен, поэтому не следует отклоняться от заданных пропорций.
Способ приготовления
1.Залить сок в кастрюлю и довести до кипения.
2.Смешать сахар с пектином и добавить к соку. Снять с огня и интенсивно перемешивать венчиком.
3. Снова вернуть кастрюлю на огонь, добавить глюкозный сироп.
4. Продолжать варить мармелад на огне выше средней интенсивности. Периодически нужно довести смесь до 107-109 градусов. Это немаловажный момент рецепта. Если поступить неправильно, то мармелад будет мокнуть.
5. Добавить в мармелад лимонную кислоту, перемешать, и очень быстро разлить по формам. После добавления этого ингредиента мармелад начнет моментально вскакивать, поэтому важно не упустить этот момент.
6. Оставить мармелад на 5-8 часов, после чего разрезать на нужные кусочки, обвалять в сахарной пудре или покрыть шоколадом и отдохнуть еще в течение 4 часов. Хранить при комнатной температуре.
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