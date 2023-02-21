Тонкие, вкусные, ароматные блины – символ праздника Масленицы, который в Украине начался 20 февраля и продлится до 26 февраля. В эти дни принято готовить блины с разными начинками и на разном тесте.

Кулинар Adi Marom поделилась в Instagram рецептом запеченных блинов с нутеллой в кляре, которые получатся очень вкусными.

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Ингредиенты:

мука – 1,5 чашки

молоко – 1,5 чашки

яйца – 3 шт.

сахар – 1/4 стакана

соль – щепотка

Начинка:

нутелла или шоколад

Панировка:

хлебные крошки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте сахар, влейте молоко, перемешайте и всыпьте муку, продолжайте взбивать, чтобы не было комочков.

2. Разогрейте сковороду, пожарьте блины до золотистости.

3. Выложите в каждый блин нутеллу или горячий шоколад, сверните трубочкой.

4. Обмокните в яичной смеси, далее обвляйте в хлебной панировке.

5. Обжарьте в большом количестве масла, выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

Блины лучше всего подавать горячими!

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