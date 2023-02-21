Масленица 2023: делимся рецептом необычных блинов с шоколадом и в хрустящем кляре

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блинов

Тонкие, вкусные, ароматные блины – символ праздника Масленицы, который в Украине начался 20 февраля и продлится до 26 февраля. В эти дни принято готовить блины с разными начинками и на разном тесте. 

Вкусные блины с творогом

Кулинар Adi Marom поделилась в Instagram рецептом запеченных блинов с нутеллой в кляре, которые получатся очень вкусными. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

  • мука – 1,5 чашки 
  • молоко – 1,5 чашки 
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 1/4 стакана
  • соль – щепотка 

Начинка: 

  • нутелла или шоколад 

Панировка:

  • хлебные крошки 

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте сахар, влейте молоко, перемешайте и всыпьте муку, продолжайте взбивать, чтобы не было комочков.

Приготовление теста для блинов

2. Разогрейте сковороду, пожарьте блины до золотистости. 

Жареные блины

3. Выложите в каждый блин нутеллу или горячий шоколад, сверните трубочкой.

Блины с нутеллой

4. Обмокните в яичной смеси, далее обвляйте в хлебной панировке.

Панировка для блинов

5. Обжарьте в большом количестве масла, выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался. 

Жареные блины в кляре

Блины лучше всего подавать горячими!

Готовые блины

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