Масленица 2023: делимся рецептом необычных блинов с шоколадом и в хрустящем кляре
Тонкие, вкусные, ароматные блины – символ праздника Масленицы, который в Украине начался 20 февраля и продлится до 26 февраля. В эти дни принято готовить блины с разными начинками и на разном тесте.
Кулинар Adi Marom поделилась в Instagram рецептом запеченных блинов с нутеллой в кляре, которые получатся очень вкусными.
Ингредиенты:
- мука – 1,5 чашки
- молоко – 1,5 чашки
- яйца – 3 шт.
- сахар – 1/4 стакана
- соль – щепотка
Начинка:
- нутелла или шоколад
Панировка:
- хлебные крошки
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, добавьте сахар, влейте молоко, перемешайте и всыпьте муку, продолжайте взбивать, чтобы не было комочков.
2. Разогрейте сковороду, пожарьте блины до золотистости.
3. Выложите в каждый блин нутеллу или горячий шоколад, сверните трубочкой.
4. Обмокните в яичной смеси, далее обвляйте в хлебной панировке.
5. Обжарьте в большом количестве масла, выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.
Блины лучше всего подавать горячими!
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