Масленица 2023: делимся рецептом теста для тонких удачных блинов с твердым сыром за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блинов

Домашние блины – символ Масленицы, которая в Украине начнется 20 февраля и продлится до 26 февраля. В эти дни готовят блины с абсолютно разными начинками и на разном тесте. Для того, чтобы тесто было эластичным, нужно добавить в основу растительное масло. 

Домашние блины

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов с твердым сыром и зеленью, которые не будут рваться. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл
  • мука – 200 г
  • яйца – 2 шт. 
  • масло – 4 ст.л
  • разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • сахар – 2 ст. л. 
  • соль – 1 ч. л. 
  • сыр твердый – 150 г
  • зелень (укроп) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца слегка взбейте с сахаром и солью, добавьте теплое молоко, перемешайте до однородности, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, далее взбейте блендером до однородности.

Тесто для блинов

2. В тесто добавьте растительное масло и натертый на мелкую терку сыр, перемешайте до однородности.

Твердый сыр

3. Разогрейте сковороду, пожарьте блины с двух сторон.

Готовые блины

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