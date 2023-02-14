Домашние блины – символ Масленицы, которая в Украине начнется 20 февраля и продлится до 26 февраля. В эти дни готовят блины с абсолютно разными начинками и на разном тесте. Для того, чтобы тесто было эластичным, нужно добавить в основу растительное масло.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов с твердым сыром и зеленью, которые не будут рваться.

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Ингредиенты:

молоко – 500 мл

мука – 200 г

яйца – 2 шт.

масло – 4 ст.л

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахар – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

сыр твердый – 150 г

зелень (укроп) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца слегка взбейте с сахаром и солью, добавьте теплое молоко, перемешайте до однородности, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, далее взбейте блендером до однородности.

2. В тесто добавьте растительное масло и натертый на мелкую терку сыр, перемешайте до однородности.

3. Разогрейте сковороду, пожарьте блины с двух сторон.

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