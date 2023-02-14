Масленица 2023: делимся рецептом теста для тонких удачных блинов с твердым сыром за 10 минут
Домашние блины – символ Масленицы, которая в Украине начнется 20 февраля и продлится до 26 февраля. В эти дни готовят блины с абсолютно разными начинками и на разном тесте. Для того, чтобы тесто было эластичным, нужно добавить в основу растительное масло.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов с твердым сыром и зеленью, которые не будут рваться.
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл
- мука – 200 г
- яйца – 2 шт.
- масло – 4 ст.л
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сахар – 2 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- сыр твердый – 150 г
- зелень (укроп) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца слегка взбейте с сахаром и солью, добавьте теплое молоко, перемешайте до однородности, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, далее взбейте блендером до однородности.
2. В тесто добавьте растительное масло и натертый на мелкую терку сыр, перемешайте до однородности.
3. Разогрейте сковороду, пожарьте блины с двух сторон.
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