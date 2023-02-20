С 20 февраля в Украине начинается Масленица, и продлится этот праздник ровно неделю. В эти дни принято готовить блины, с разными начинками, и из разного теста. Еще можно делать блинные торты с солеными и сладкими начинками.

Кулинар Дмитрий Марценюк поделился в Instagram рецептом вкусных блинов, которые не будут рваться.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

молоко теплое – 150 мл

вода теплая – 150 мл

мука – 100 г

сахар – 1 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с сахаром, солью, добавьте теплое молоко, продолжайте взбивать миксером или блендером.

2. Всыпьте муку порциями, продолжайте взбивать, влейте воду, далее взбивайте и оставьте тесто постоять 40-60 минут.

3. Разогрейте сковороду и пожарьте вкусные блины.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как нельзя готовить блины, чтобы не испортить празднование Масленицы.