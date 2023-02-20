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Масленица 2023: рецепт блинов, которые не рвутся и готовятся без масла
С 20 февраля в Украине начинается Масленица, и продлится этот праздник ровно неделю. В эти дни принято готовить блины, с разными начинками, и из разного теста. Еще можно делать блинные торты с солеными и сладкими начинками.
Кулинар Дмитрий Марценюк поделился в Instagram рецептом вкусных блинов, которые не будут рваться.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- молоко теплое – 150 мл
- вода теплая – 150 мл
- мука – 100 г
- сахар – 1 ст. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Яйца смешайте с сахаром, солью, добавьте теплое молоко, продолжайте взбивать миксером или блендером.
2. Всыпьте муку порциями, продолжайте взбивать, влейте воду, далее взбивайте и оставьте тесто постоять 40-60 минут.
3. Разогрейте сковороду и пожарьте вкусные блины.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как нельзя готовить блины, чтобы не испортить празднование Масленицы.