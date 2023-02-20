Масленица 2023: рецепт блинов, которые не рвутся и готовятся без масла

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Вкусные блины со сливочным маслом

С 20 февраля в Украине начинается Масленица, и продлится этот праздник ровно неделю. В эти дни принято готовить блины, с разными начинками, и из разного теста. Еще можно делать блинные торты с солеными и сладкими начинками. 

Как приготовить вкусные блины

Кулинар Дмитрий Марценюк поделился в Instagram рецептом вкусных блинов, которые не будут рваться. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт. 
  • молоко теплое – 150 мл
  • вода теплая – 150 мл
  • мука – 100 г
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – щепотка 

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с сахаром, солью, добавьте теплое молоко, продолжайте взбивать миксером или блендером.

Секреты приготовления тонких блинов

2. Всыпьте муку порциями, продолжайте взбивать, влейте воду, далее взбивайте и оставьте тесто постоять 40-60 минут. 

Как приготовить идеальные блины

3. Разогрейте сковороду и пожарьте вкусные блины. 

Домашние блины

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как нельзя готовить блины, чтобы не испортить празднование Масленицы. 

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