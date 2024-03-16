В течение недели перед началом Великого поста празднуют Масленицу. В Украине, кроме традиционных блинчиков, в эти дни также принято готовить вареники.

Поэтому звездный повар Владимир Ярославский в своем Instagram опубликовал рецепт вареников с яблоками, которые когда-то готовила его бабушка. На этот раз он решил приготовить с известной певицей.

Ингредиенты для заварного теста

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Мука – 400 гр

Масло – 20 гр

Кипяток – 160 мл

Соль – щепотка

Сахар – щепотка

Яйцо – 1 шт

Ингредиенты для начинки

Яблоки – 5 шт

Сахар – 3 ст.л.

Корица

Способ приготовления

1. В муку добавляем соль, сахар, масло, делаем углубление и вливаем кипяток. Замешиваем.

2. Еще в теплое тесто добавляем яйцо и вымешиваем до однородной консистенции. Даем постоять под плёнкой в течение 30 минут.

3. Яблоки чистим и натираем на терке.

4. Добавляем сахар и присыпаем корицей (по желанию). Ставим так, чтобы взошла излишняя влага.

5. Раскатываем тесто, вырезаем куски теста и формируем вареники.

6. Отвариваем в подсоленной воде в течение 4 минут и сразу вынимаем.

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