Масленица 2024: традиционные вареники с яблоками от звездного шеф-повара
В течение недели перед началом Великого поста празднуют Масленицу. В Украине, кроме традиционных блинчиков, в эти дни также принято готовить вареники.
Поэтому звездный повар Владимир Ярославский в своем Instagram опубликовал рецепт вареников с яблоками, которые когда-то готовила его бабушка. На этот раз он решил приготовить с известной певицей.
Ингредиенты для заварного теста
- Мука – 400 гр
- Масло – 20 гр
- Кипяток – 160 мл
- Соль – щепотка
- Сахар – щепотка
- Яйцо – 1 шт
Ингредиенты для начинки
- Яблоки – 5 шт
- Сахар – 3 ст.л.
- Корица
Способ приготовления
1. В муку добавляем соль, сахар, масло, делаем углубление и вливаем кипяток. Замешиваем.
2. Еще в теплое тесто добавляем яйцо и вымешиваем до однородной консистенции. Даем постоять под плёнкой в течение 30 минут.
3. Яблоки чистим и натираем на терке.
4. Добавляем сахар и присыпаем корицей (по желанию). Ставим так, чтобы взошла излишняя влага.
5. Раскатываем тесто, вырезаем куски теста и формируем вареники.
6. Отвариваем в подсоленной воде в течение 4 минут и сразу вынимаем.
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