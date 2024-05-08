Масло с травами – это продукт, который не оставит никого безразличным благодаря своему неповторимому вкусу и аромату. В последнее время в нашей стране оно приобретает незаурядную популярность. А вот в Германии без этого масла не может обойтись ни одна семья и употребляет его практически со всеми блюдами. Оно идеально подходит к стейкам, багетам и макаронам.

Как приготовить масло с травами, которое будет идеально смаковать с бутербродами весной рассказала фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она объяснила, какие травы лучше подойдут для приготовления такого масла.

Ингредиенты

Сливочное масло – 250 гр

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Укроп

Щавель

Зеленый лук

Черемша

Способ приготовления

1.Масло вынимаем из холодильника и ждем, пока оно станет мягким.

2. Зелень мелко шинкуем.

3. Соединяем масло с зеленью и хорошо перемешиваем.

4. Добавляем соль и перец. По желанию можно добавить и другие излюбленные специи.

5. Выкладываем масло в форму и накрываем пищевой пленкой. Можно просто положить в пакет.

6. Храним в морозильной камере. Если планируете употребить масло в течение ближайших 2-3 дней, его можно хранить в холодильнике.

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