У каждой хозяйки в морозильной камере хранится тесто фило. Из него можно приготовить много вкусных пирогов, десертов и других блюд. Пригодится оно и в те моменты, когда дети внезапно попросят приготовить что-нибудь вкусненькое и сладкое.

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Фудблогер Юлия Корецкая в своем Instagram рассказала, как приготовить медовую пахлаву, используя тесто фило. В результате у вас получится быстрое, но очень вкусное блюдо, которое понравится даже детям.

Ингредиенты для пахлавы

Тесто фило – 400 гр

Грецкие орехи – 400 гр

Молотая корица – ½ ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Сливочное масло – 180 гр

Ингредиенты для сиропа

Сахар – 180 гр

Вода – 135 мл

Мед – 180 гр

Сок лимона – 1 ст.л.

Палочки корицы – 2 шт

Цедра лимона – ½ шт

Кардамон – ½ ч.л.

Гвоздика – 1 бутон

Способ приготовления сиропа

1.Соединяем воду и сахар в сотейнике.

2.Добавляем растопленный мед, цедру, сок лимона и специи.

3. Варим в течение 10 минут на небольшом огне периодически помешивая.

4. Как только появятся большие пузыри – снимаем сироп с огня.

Способ приготовления пахлавы

1. Орехи перебиваем в мелкую крошку с помощью блендера.

2. Добавляем корицу и соль. Тщательно перемешиваем.

3. Сливочное масло растапливаем в сотейнике.

4. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом.

5. Каждый лист теста складываем книжечкой или разрезаем пополам.

6. Выкладываем первый слой теста, смазываем тонким слоем растопленного масла.

7. Сверху выкладываем следующий слой теста, смазываем маслом. Повторяем еще дважды, чтобы было 4 слоя.

8. На последний слой равномерно выкладываем часть орехов.

9. Сверху выкладываем еще 4 слоя теста со сливочным маслом.

10. Снова выкладываем орехи.

11. Повторяем все до окончания ингредиентов.

12. Нарезаем пахлаву на порционные куски и выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

13. Готовую пахлаву поливаем сиропом и оставляем на 2 часа.

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