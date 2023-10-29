"Медовик", для которого не нужно раскатывать коржи: самый простой вариант приготовления десерта
"Медовик" – это торт, о котором знает каждая украинская хозяйка. По традиционной технологии тесто для коржей нужно раскатывать, чтобы они получились тонкими и хорошо пропитались. Но если вы хотите ускорить приготовление десерта – воспользуйтесь следующим вариантом.
Идея приготовления "Медовика" без раскатки коржей опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Выйдет очень вкусно, если внутрь положить орехи и сухофрукты.
Ингредиенты для лепешек:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 200 г.
- сливочное масло 82% – 100 г
- мед – 120 г.
- сода (без горки ч.л.) – 6 г.
- мука – 350 г.
Способ приготовления:
1. Яйца легонько взбиваем с сахаром
2. Сливочное масло растапливаем, если мед твердый растапливаем вместе с маслом.
3. К яичной смеси добавляем растопленное сливочное масло, мед, соду, муку.
4. Смешиваем все ингредиенты.
5. Выливаем тесто на пергамент и тоненько размазываем лопаткой, при выпекании тесто поднимется.
6. Диаметр должен быть немного больше, чем форма, затем мы по форме обрежем края и их используем для обсыпания торта.
7. Выпекаем при температуре 150 градусов где-то 10-12 минут.
8. Горячий корж сразу обрезаем до нужного диаметра и даем остыть на решетке.
9. После выпечки можно сразу собрать торт.
Ингредиенты для крема:
- 400 г. сметаны 30%
- 150 г. сливок 33%
- 60 г сахарной пудры
Способ приготовления крема:
1. Соединяем сметану со сливками и взбиваем до пышности.
2. В несколько приемов вводим сахарную пудру.
3. Продолжаем взбивать. Крем хорошо держать форму.
Собираем тортик:
- корж
- крем
- начинка (чернослив, орешки, конфитюр, курд, карамелизированные фрукты)
- корж
1. Оставляем где-то 3 ст.л. крема для смазки сверху.
2. Отправляем тортик на 5-6 часов в холодильник, а еще лучше на ночь.
3. После чего осыпаем крошкой и украшаем.
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