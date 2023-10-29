"Медовик" – это торт, о котором знает каждая украинская хозяйка. По традиционной технологии тесто для коржей нужно раскатывать, чтобы они получились тонкими и хорошо пропитались. Но если вы хотите ускорить приготовление десерта – воспользуйтесь следующим вариантом.

Идея приготовления "Медовика" без раскатки коржей опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Выйдет очень вкусно, если внутрь положить орехи и сухофрукты.

Ингредиенты для лепешек:

Видео дня

яйца – 4 шт.

сахар – 200 г.

сливочное масло 82% – 100 г

мед – 120 г.

сода (без горки ч.л.) – 6 г.

мука – 350 г.

Способ приготовления:

1. Яйца легонько взбиваем с сахаром

2. Сливочное масло растапливаем, если мед твердый растапливаем вместе с маслом.

3. К яичной смеси добавляем растопленное сливочное масло, мед, соду, муку.

4. Смешиваем все ингредиенты.

5. Выливаем тесто на пергамент и тоненько размазываем лопаткой, при выпекании тесто поднимется.

6. Диаметр должен быть немного больше, чем форма, затем мы по форме обрежем края и их используем для обсыпания торта.

7. Выпекаем при температуре 150 градусов где-то 10-12 минут.

8. Горячий корж сразу обрезаем до нужного диаметра и даем остыть на решетке.

9. После выпечки можно сразу собрать торт.

Ингредиенты для крема:

400 г. сметаны 30%

150 г. сливок 33%

60 г сахарной пудры

Способ приготовления крема:

1. Соединяем сметану со сливками и взбиваем до пышности.

2. В несколько приемов вводим сахарную пудру.

3. Продолжаем взбивать. Крем хорошо держать форму.

Собираем тортик:

корж

крем

начинка (чернослив, орешки, конфитюр, курд, карамелизированные фрукты)

корж

1. Оставляем где-то 3 ст.л. крема для смазки сверху.

2. Отправляем тортик на 5-6 часов в холодильник, а еще лучше на ночь.

3. После чего осыпаем крошкой и украшаем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: