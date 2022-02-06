Торт "Медовик" на сковороде: понадобится всего 30 минут
"Медовик" – это по-настоящему легендарный торт, ведь в Украине его готовят почти на каждый праздник. И если вы очень любите этот десерт, но у вас нет много времени на его выпекание, можно воспользоваться более простым методом и сделать такую вкусность на сковороде.
Идея опубликована на странице janeta.recepti в Instagram.
Ингредиенты для теста:
сливочное масло – 100 г
сахар – 200 г
сода – 1 ч.л
яйца – 3 шт
мед – 3 ст. л
мука – 600 г
Ингредиенты:
сметана – 700 г
сахар – 1 стакан
ванилин
сливки – 200 мл
сливки – 33%
сезонный
Способ приготовления:
1. Для теста соединить все компоненты кроме муки и поставить на средний огонь в сотейнике с толстым дном.
2. Непрерывно помешивать.
3. Когда масло и сахар растворяются, а масса станет пенится и увеличится в 2-3 раза, снять с огня и влить в муку. Замешивать тесто нужно сначала лопаткой, так как оно горячее. Когда немного охладится – замешивать руками.
4. Закрыть в пакете и дать полностью охладиться.
5. Далее разделить тесто на девять равных частей, раскатать в тонкий пласт.
6. Выпекать на сухой сковороде на среднем огне.
7. Коржи должны полностью остыть.
8. Для крема соединить все компоненты и взбивать 3 минуты.
9. Дальше собрать тортик, дать ему просочиться несколько часов, а лучше всю ночь.
10. На каждый корж уходит примерно 3 столовые ложки крема. Украсить сезонными фруктами.
11. Сметанный крем с кислинкой хорошо сочетается в этом торте и хорошо пропитывает лепешки, потому что крем не густой.
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