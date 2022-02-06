Торт "Медовик" на сковороде: понадобится всего 30 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Торт 'Медовик' на сковороде: понадобится всего 30 минут

"Медовик" – это по-настоящему легендарный торт, ведь в Украине его готовят почти на каждый праздник. И если вы очень любите этот десерт, но у вас нет много времени на его выпекание, можно воспользоваться более простым методом и сделать такую вкусность на сковороде.

Идея опубликована на странице janeta.recepti в Instagram.

Рецепт медовика на сковороде

Ингредиенты для теста:

  • сливочное масло – 100 г

  • сахар – 200 г

  • сода – 1 ч.л

  • яйца – 3 шт

  • мед – 3 ст. л

  • мука – 600 г

Замешивание теста
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Ингредиенты:

  • сметана – 700 г

  • сахар – 1 стакан

  • ванилин

  • сливки – 200 мл

  • сливки – 33%

  • сезонный

Формирование основания для коржей

Способ приготовления:

1. Для теста соединить все компоненты кроме муки и поставить на средний огонь в сотейнике с толстым дном.

2. Непрерывно помешивать.

3. Когда масло и сахар растворяются, а масса станет пенится и увеличится в 2-3 раза, снять с огня и влить в муку. Замешивать тесто нужно сначала лопаткой, так как оно горячее. Когда немного охладится – замешивать руками.

Смазывание лепешек кремом

4. Закрыть в пакете и дать полностью охладиться.

5. Далее разделить тесто на девять равных частей, раскатать в тонкий пласт.

6. Выпекать на сухой сковороде на среднем огне.

Обсыпание торта крошкой

7. Коржи должны полностью остыть.

8. Для крема соединить все компоненты и взбивать 3 минуты.

9. Дальше собрать тортик, дать ему просочиться несколько часов, а лучше всю ночь.

Декорирование торта сезонными фруктами

10. На каждый корж уходит примерно 3 столовые ложки крема. Украсить сезонными фруктами.

11. Сметанный крем с кислинкой хорошо сочетается в этом торте и хорошо пропитывает лепешки, потому что крем не густой.

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