Медовый Спас 2020 в Украине: что приготовить. Пять рецептов

В Украине 14 августа празднуется Медовый Спас или праздник Маковея, после которого начинается Успенский пост.

В этот день в храмах освящается мед нового сбора, а украинские хозяйки пекут булочки с маком и медовые пряники, подают на стол блины с маком и другие блюда.

OBOZREVATEL предлагает пять рецептов вкусностей с медом, которые можно приготовить к этому празднику.

Медовый кекс с курагой (ogorodnik.com)

Медовый кекс с курагой

Ингредиенты:

вода – 250 мл;

мед – 2 ст. л.;

сахар – ½ стакана;

растительное масло – ½ стакана;

мука – 2 стакана;

сода или разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

щепотка соли;

курага – 50 г;

сахарная пудра для украшения.

Приготовление:

1. Теплую воду перемешать с медом, сахаром, солью и растительным маслом без запаха.

2. Муку просеять с содой, постепенно добавляя ее в медовую смесь и все время помешивая.

3. Добавить помытую и нарезанную курагу.

4. Форму смазать маслом и присыпать мукой.

5. Выпекать кексы в разогретой до 180°C духовке – до золотистого цвета. Готовность выпечки проверить зубочисткой.

6. Дать кексу немного остыть, переложить на блюдо и украсить сахарной пудрой.

Медово-ореховое печенье

Медово-ореховое печенье

Ингредиенты:

мед – 150 г;

сливочное масло – 200 г;

яйца – 2 шт.;

сахар – ½ стакана;

арахис – 1 стакан;

сода – ½ ч. л.;

мука – 4 стакана.

Приготовление:

1. Промыть и обжарь на сковороде половинки арахиса, остудить.

2. Смешать мед, размягченное сливочное масло, сахар, яйца и соду. Добавить арахис и хорошо перемешать.

3. Всыпать муку и замесить крутое тесто, затем скатать его в шарик и поставить в морозилку минимум на полчаса.

4. Разделить тесто на две равные части. Из каждой скатать валик и после разделить его на небольшие кусочки, придав им форму лепешек.

5. Выложить печенье на противень, заранее застеленный пергаментом.

6. Выпекать медовые сладости в разогретой до 180°C духовке примерно 15 минут.

Запеченные груши с орехами и медом (1000.menu)

Запеченные груши с орехами и медом

Ингредиенты:

груши – 2 шт.;

молотая корица;

мед – 2 ч. л.;

грецкие орехи – 3 ст. л.;

лимонный сок;

натуральный йогурт – 4 ч. л.

Приготовление:

1. Груши помыть, по желанию очистить от кожуры, разрезать пополам и удалить семена чайной ложкой. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

2. Наполнить груши грецкими орехами и сбрызнуть медом, затем посыпать молотой корицей.

3. Запекать в разогретой до 175°C духовке в течение 25 минут. Подавать груши вместе с натуральным йогуртом.

Лимонное варенье с медом (goodhouse.ru)

Лимонное варенье с медом

Ингредиенты:

лимоны – 1 кг;

мед – 0,5 л.

Приготовление:

1. Обдать цитрусы кипятком, порезать мелкими кубиками или прокрутить через мясорубку. Также удалить косточки, чтобы смесь не горчила.

2. Залить лимонную массу медом, перемешать.

3. Выложить смесь в стеклянную банку, а ее поставить в холодильник.

Отметим, что смесь стоит оставить на несколько дней, чтобы полезные вещества успели соединиться в густую однородную массу. При этом больше одной столовой ложки трижды в день такого варенья употреблять нельзя. Также не рекомендуется закатывать его в банки жестяными крышками. Варенье хранят в стеклянной емкости, накрытой капроновой крышкой, в холодильнике.

Летний медовый напиток (vkuso.ru)

Летний медовый напиток

Ингредиенты:

вода – 750 г;

мед – 250 г;

дрожжи – 5 г;

половинка лимона.

Приготовление:

1. Растворить мед в горячей, но не кипящей воде.

2. Охладить смесь до 25°С и бросить в напиток дрожжи.

3. Выцедить в жидкость сок половинки лимона.

4. Поставить коктейль в теплое место и оставить на 10 часов для брожения.

5. Процедить напиток и подавать охлажденным, украсив стаканы кружочком лимона.

Ранее OBOZREVATEL подробнее рассказывал о традициях праздника Медового Спаса, его истории, приметах и запретах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Православная церковь Украины развенчала миф о том, что традиция освящать мак на Маковея (Медовый или Первый Спас) пошла от мучеников Маккавеевих.

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