Что едят президенты и королева: любимые блюда первых лиц

Если вы думаете, что у президентов дома на столе стоит только икра, фуагра или лобстеры, то, очевидно, ошибаетесь. Большинство из них являются пылкими поклонниками домашней еды и вряд ли смогут отказаться от жареного картофеля или котлет.

Редакция FoodOboz расскажет о любимых блюдах президентов.

Владимир Зеленский

В одном из своих и интервью президент Украины рассказал, что просто обожает жареный картофель и фастфуд. Но порадовать себя такими деликатесами может разве что раз в полгода, ведь занимается спортом. Любимое сочетание Зеленского – домашние котлеты и квашеная капуста.

Видео дня

Александр Лукашенко

Президент Беларуси совсем не привередлив в еде, а потому ест все, что и другие белорусы. Об этом он рассказал представителям СМИ. Единственное, политик придерживается белковой диеты: на завтрак – три яйца, обед – мясо, ужин – рыбу. Также между основными приемами пищи Лукашенко может позволить себе легкий перекус.

Королева Елизавета ІІ

Как рассказывают личные повара королевы, женщина не может терпеть двух продуктов: картофеля и моллюсков. На завтрак любит порадовать себя легкими хлопьями и батончиками в сочетании с джином.

Джо Байден

Как оказалось, гастрономические предпочтения 46 президента США достаточно скромны. Он обожает пасту в красном соусе и мороженое. И если с пастой все понятно, то о мороженом еще в 2016 году Байден отзывался так: "Я не пью. Я не курю. Но я ем много мороженого". Тогда же политик выложил фотографию десерта со вкусом соленого арахиса и шоколадными крошками, назвав этот его своим личным усилителем производительных мощностей.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :