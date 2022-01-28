Мидии из чернослива: как сделать необычную и эффектную закуску

Такие мидии по вкусу морепродуктов не имеют никакого отношения, но по внешнему виду очень напоминают моллюска. В основе чернослив, который не только прекрасно сочетается со многими ингредиентами, а еще и очень полезный. Эта эффектная закуска поражает своим внешним видом, элементарностью приготовления, отличным вкусом и сможет стать ярким дополнением вашего праздничного стола.

Идея опубликована на странице prostosmary в Instagram.

Ингредиенты:

чернослив – 150 г

вареный желток – 1 шт

сыр – 50 г

грецкие орехи – 25 г

майонез – 1 ст. л

чеснок – 1 зубчик

петрушка – 2 веточки

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Способ приготовления:

1. Измельчить вареный яичный желток, размяв его вилкой.

2. Сыр мелко натереть, соединить в одной миске.

3. Добавить сюда обжаренные и измельченные грецкие орехи, зелень петрушки и зубчик чеснока.

4. Заправить майонезом и перемешать.

5. Выложить готовую смесь в крупные черносливы, предварительно промытые и разрезанные пополам.

6. Если чернослив сухой, заранее его нужно распарить.

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