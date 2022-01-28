Мидии из чернослива: как сделать необычную и эффектную закуску
Такие мидии по вкусу морепродуктов не имеют никакого отношения, но по внешнему виду очень напоминают моллюска. В основе чернослив, который не только прекрасно сочетается со многими ингредиентами, а еще и очень полезный. Эта эффектная закуска поражает своим внешним видом, элементарностью приготовления, отличным вкусом и сможет стать ярким дополнением вашего праздничного стола.
Идея опубликована на странице prostosmary в Instagram.
Ингредиенты:
чернослив – 150 г
вареный желток – 1 шт
сыр – 50 г
грецкие орехи – 25 г
майонез – 1 ст. л
чеснок – 1 зубчик
петрушка – 2 веточки
Способ приготовления:
1. Измельчить вареный яичный желток, размяв его вилкой.
2. Сыр мелко натереть, соединить в одной миске.
3. Добавить сюда обжаренные и измельченные грецкие орехи, зелень петрушки и зубчик чеснока.
4. Заправить майонезом и перемешать.
5. Выложить готовую смесь в крупные черносливы, предварительно промытые и разрезанные пополам.
6. Если чернослив сухой, заранее его нужно распарить.
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