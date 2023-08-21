"Мимоза" – очень простой и вкусный салат, который можно готовить в классическом варианте с сардиной, рисом. Но, если в хотите, чтобы блюдо было более легким, замените рис вареными яйцами, а консерву запеченной скумбрией или тунцом в масле.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Мимоза" с тунцем, вареными яйцам и без риса.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сыр – 60-70 г

морковь – 2 шт.

картофель – 2 шт.

тунец – 1 б.

майонез – 100 г

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца, морковь, картофель отварите, охладите и почистите. На рабочую поверхность выложить пищевую пленку.

2. На нее равномерно выкладываем в форме прямоугольника потертый на мелкой терке яичный желток. Сверху покрываем сеточкой майонеза. Второй слой – потертый на мелкой терке твердый сыр, снова сеточка майонеза. Третий слой – потертая на мелкой терке морковь (слой моркови должен не доходить до верхнего и нижнего краев на 1 см). Снова сеточка майонеза. Далее – картофель, потертый на мелкой терке и сеточка майонеза (она тоже немного должна не доходить до верхнего и нижнего краев). Далее – потертые на мелкой терке белки, сеточка майонеза. Посредине прямоугольника последним выкладываем измельченный вилкой консервированный тунец.

3. Помогая себе пленкой, сначала заверните в середину нижний край, тогда верхний, формируя рулет. Оберните еще одним слоем пищевой пленки и переложите в холодильник на 3-4 часа, лучше на ночь. Перед подачей разверните, порежьте на порционные куски.

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