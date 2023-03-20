Традиционный салат "Мимоза" готовится с сардиной. Но такая рыба достаточно жирная. Поэтому если вы хотите, чтобы блюдо было более диетическим, этот компонент следует заменить. Идеальным вариантом будет тунец.

Идея приготовления мимозы с тунцом опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

морковь – 3 шт.

тунец в собственном соку – 2 баночки

лук – 1 шт.

плавленый сырок – 3 шт.

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яйца – 3 шт.

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварить картофель, морковь, яйца. Натереть.

2. Лук мелко порезать, посолить, примять руками.

3. С тунца слить сок, размять вилкой. Плавленый сырок натереть.

4. Выкладывать слоями, каждый слой перемазать майонезом: картофель, морковь, тунец, лук, плавленый сырок, яйца.

5. Посолить, поперчить, утрамбовать в форме, украсить укропом.

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