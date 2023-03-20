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"Мимоза" по-новому: чем заменить сардину
Традиционный салат "Мимоза" готовится с сардиной. Но такая рыба достаточно жирная. Поэтому если вы хотите, чтобы блюдо было более диетическим, этот компонент следует заменить. Идеальным вариантом будет тунец.
Идея приготовления мимозы с тунцом опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- морковь – 3 шт.
- тунец в собственном соку – 2 баночки
- лук – 1 шт.
- плавленый сырок – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Отварить картофель, морковь, яйца. Натереть.
2. Лук мелко порезать, посолить, примять руками.
3. С тунца слить сок, размять вилкой. Плавленый сырок натереть.
4. Выкладывать слоями, каждый слой перемазать майонезом: картофель, морковь, тунец, лук, плавленый сырок, яйца.
5. Посолить, поперчить, утрамбовать в форме, украсить укропом.
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