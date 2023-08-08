Традиционную "Мимозу" с сардиной можно сделать гораздо более нежной и сытной. Для этого в салат нужно добавить отварной рис. Вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления салата с консервированной сардиной и рисом опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Особую нежность придает плавленый сыр.

Ингредиенты:

1 баночка сардины

4 вареных яйца

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2 плавленых сырка

1 небольшая луковица

4 ст.л. риса (в сухом виде)

соль, перец

майонез

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Вареные яйца нарезаем кубиком.

2. Плавленые сырки натираем на большой терке.

3. Из сардины сливаем жидкость и разминаем вилкой.

4. Луковицу мелко нарезаем.

5. Рис отвариваем в подсоленной воде, после этого промываем. Важно черты не переварить.

6. Заправляем салат майонезом и украшаем зеленым луком.

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