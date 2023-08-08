"Мимоза" по-новому: что добавить в салат для интересного вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
'Мимоза' по-новому: что добавить в салат для интересного вкуса

Традиционную "Мимозу" с сардиной можно сделать гораздо более нежной и сытной. Для этого в салат нужно добавить отварной рис. Вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления салата с консервированной сардиной и рисом опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Особую нежность придает плавленый сыр.

''Мимоза'' по-новому: что добавить в салат для интересного вкуса

Ингредиенты:

  • 1 баночка сардины
  • 4 вареных яйца
Видео дня
  • 2 плавленых сырка
  • 1 небольшая луковица
  • 4 ст.л. риса (в сухом виде)
  • соль, перец
  • майонез
  • зеленый лук

Способ приготовления:

''Мимоза'' по-новому: что добавить в салат для интересного вкуса

1. Вареные яйца нарезаем кубиком.

2. Плавленые сырки натираем на большой терке.

''Мимоза'' по-новому: что добавить в салат для интересного вкуса

3. Из сардины сливаем жидкость и разминаем вилкой.

''Мимоза'' по-новому: что добавить в салат для интересного вкуса

4. Луковицу мелко нарезаем.

''Мимоза'' по-новому: что добавить в салат для интересного вкуса

5. Рис отвариваем в подсоленной воде, после этого промываем. Важно черты не переварить.

''Мимоза'' по-новому: что добавить в салат для интересного вкуса

6. Заправляем салат майонезом и украшаем зеленым луком.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты