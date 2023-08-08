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"Мимоза" по-новому: что добавить в салат для интересного вкуса
Традиционную "Мимозу" с сардиной можно сделать гораздо более нежной и сытной. Для этого в салат нужно добавить отварной рис. Вкус вас приятно удивит.
Идея приготовления салата с консервированной сардиной и рисом опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Особую нежность придает плавленый сыр.
Ингредиенты:
- 1 баночка сардины
- 4 вареных яйца
- 2 плавленых сырка
- 1 небольшая луковица
- 4 ст.л. риса (в сухом виде)
- соль, перец
- майонез
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Вареные яйца нарезаем кубиком.
2. Плавленые сырки натираем на большой терке.
3. Из сардины сливаем жидкость и разминаем вилкой.
4. Луковицу мелко нарезаем.
5. Рис отвариваем в подсоленной воде, после этого промываем. Важно черты не переварить.
6. Заправляем салат майонезом и украшаем зеленым луком.
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